Koronavírus: így hordják a maszkot a magyarok

Minden második magyar fontosnak tartja, hogy megfelelően védjen a szájmaszk a koronavírus ellen, mégis a megkérdezettek csupán 8 százaléka hord minősített szájmaszkot - derült ki a SzerszamKell.hu piackutatásából, amely 2436 fő bevonásával készült. A válaszadók fele 25 és 54 év közötti, budapesti lakos volt. Az online barkácsáruház egyebek mellett arra volt kíváncsi, hogy milyen típusú maszkot hordanak az emberek, és mi alapján választják ki, honnan szerzik be, valamint hogyan hordják azt.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mennyire fontos a minősített maszk?

A kutatásból kiderült, hogy a válaszadók több mint a fele (68 százaléka) többször használatos textil, vagy eldobható orvosi szájmaszkot hord, és úgy gondolja, hogy ezek a típusú maszkok védenek a leginkább a megbetegedések - köztük a koronavírus-fertőzés - ellen. Ez az arány viszont elég meglepő annak fényében, hogy 47 százalékuk azt is fontosnak tartja, hogy minősített, az Európai Uniós (EU-s) szabványnak megfelelő legyen a maszk, amit hord. Ezek a típusú maszkok azonban nem rendelkeznek semmilyen tanúsítvánnyal.

Arra kérdésre, hogy jellemzően hogyan hordják a maszkot, 17 százalékuk felelte azt, hogy az orrát szabadon hagyja, vagy az állára húzva hordja a szájmaszkot, hogy jobban kapjon levegőt és ne párásodjon a szemüvege. A válaszadók 80 százaléka azonban - saját bevallása szerint - rendeltetésszerűen, az orrát és a száját is eltakarva viseli a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló szájmaszkot.

Mi alapján választunk?

Ami a maszkok beszerzését illeti, a legtöbben a bolti vásárlást részesítik előnyben. Kiderült továbbá, hogy főleg az ár alapján döntünk. Azok az emberek, akiknek nem számít, hogy minősített legyen a maszk, biztosan az első és legolcsóbb eldobható, vagy textil maszkot veszik le a polcról. Akiknek pedig számít a minősítés, az jellemzően ajánlás útján dönt, de ugyanúgy megnézi a maszk árát és valószínű, hogy a boltban veszi meg.

Mit gondolunk a második hullámról?

A kutatás készítői arra is kíváncsiak voltak, hogy mire számítunk a második hullámmal kapcsolatban, illetve hogyan készülünk fel rá. A megkérdezettek 65 százaléka szerint komoly szigorítások jöhetnek még, csaknem felük azonban ennek ellenére is szinte teljesen figyelmen kívül hagyja az új típusú koronavírus jelenlétét. "Áruházunk megrendelési statisztikái szerint, amíg az első hullám kitörésekor tapasztalt rendelésszám a tízszerese volt a normál napi rendelésszámnak, addig a második hullám kezdetekor nem volt tapasztalható ekkora kiugrás. Elképzelhető, hogy belefáradtunk a folytonos készenléti állapotba és a rengeteg, napról napra változó rendelkezésbe, ezért az ingerküszöbünk is kitolódott a vírussal kapcsolatban" - ismertette Nagy Gábor munkavédelmi szakember, a barkácsáruház ügyvezetője.

