Koronavírus: 11 újabb magyar áldozat

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3035-re nőtt az itthon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt újabb 11 idős beteg, így 351-re emelkedett a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.

Mintát vesznek egy férfi orrnyálkahártyájáról. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Több mint ezren kórházban

Jelenleg 1027 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en művi lélegeztetésre szorulnak. Közben viszont már 630-an gyógyultan távozhattak a kórházakból. A betegek számának növekedése miatt a kórházak felkészültek a tömeges megbetegedések fázisára és növelték ágykapacitásaikat. A védekezés első szakasza - az egészségügy felkészítése - ezzel véget ért.

Új szakasz indul

Így zajlik az országos koronavírus-szűrés

Mától megkezdődik a koronavírus elleni védekezés második szakasza. Ez azonban még nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. A cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újrainduljon az élet, ám továbbra is elkerüljük a járvány "berobbanását". Ezért Budapesten és Pest megyében - a járvány által legérintettebb területeken - továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont mától új szabályok lépnek életbe.

Az egész országban továbbra is fontos a koronavírus-járvány megfékezését célzó ajánlások és a szabályok betartása, mint a másfél méteres védőtávolság tartása, valamint az arc eltakarása a boltokban és tömegközlekedési eszközökön. Az időseknek fenntartott vásárlási idősáv továbbra is érvényben marad.

A mai naptól egyébként részletesebb adatokat közölnek a koronavirus.gov.hu-n. Már külön feltüntetik az aktív fertőzöttek számát, vagyis azokét, akik még nem gyógyultak meg. Emellett az aktív fertőzöttek, a gyógyultak és az elhunytak statisztikájánál külön bontva láthatóak Budapest és Pest megye, valamint vidék adatai. A jelenlegi állás szerint az aktív koronavírus-fertőzöttek 63 százaléka, az elhunytak 79 százaléka, és a gyógyultak 51 százaléka budapesti vagy Pest megyei.

