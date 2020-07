Koronavírus-versenyeket rendeznek Amerikában

Míg az emberiség nagy része minden erejével azon van, hogy elkerülje a COVID-19 megbetegedést, az alabamai Tuscaloosában dívik a vírusvirtus. A szervezők meghívnak bizonyítottan fertőzötteket az összejövetelekre, a versenyzők pedig leteszik a nevezési összeget, amely annak üti a markát, aki a leghamarabb megfertőződik.

Legalább 1 hónapja tartanak a versenyek

Videóra vették, hogyan védenek a maszkok

A város tanácsnoka, Sonya McKinstry "eszementnek" minősítette a vírusviadalokat, a helyi tűzoltóparancsnok pedig - aki beosztottjaitól szerzett tudomást az összejövetelekről - egyszerűen nem hitte el, hogy ilyesmi létezhet. Némi ellenőrzés után azonban kiderült, hogy nem alaptalan híresztelésekről van szó, hanem valós történésekről. Egy helyi orvos, Ramesh Peramsetty közölte, hogy már egy hónapja hall a versenyekről. Akkor adott végképp hitelt a híreszteléseknek, amikor a labortesztek ismertetésekor akadtak olyan fiatalok, akik nagyon megörültek annak, hogy fertőzöttek, és akadtak olyanok is, akiket elszomorított, hogy mentes szervezetük a kórokozótól.

A koronavírus-versenyek elsősorban az egyetemisták körében váltak népszerűvé. Fotó: Getty Images

Az alabamai egyetem vezetői közleményt adtak ki, amelyben megerősítették, hogy hozzájuk is eljutott az összejövetelek híre, és mindent elkövetnek, hogy a hallgatókat felvilágosítsák azok veszélyeiről. Hozzátették, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben, de egyelőre egyetlen hallgatójukról sem bizonyosodott be, hogy jelen volt a rendezvényeken.

A baltimore-i Johns Hopkins egyetem adatai szerint a koronavírusnak jelenleg az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 2,7 milliónál is több. Ott a legmagasabb a halálos áldozatok száma is, immár megközelíti a 130 ezret, ezért is különösen döbbenetes, hogy többen jó ötletnek tartják az ilyen versenyeket.

