Aggódnak az amerikai járványügyi szakemberek

Rendkívül aggasztó, hogy az emberek nem tartják be a társadalmi távolságtartás szabályait a bárokban és az éttermekben, nem hordanak szájmaszkot és nem kerülik a tömeget - fogalmazott Anthony Fauci. A járványügyi szakember úgy véli az országban egyelőre nem tudják teljesen uralni a koronavírus-járvány okozta helyzetet.

Akár nap 100 ezer beteg is lehet

"Rossz irányba haladunk" - figyelmeztetett a járványügyi szakember. Megemlítette továbbá, hogy a koronavírus-járvány Kaliforniában, Arizonában, Texasban és Floridában tapasztalható fellángolása is aggodalomra ad okot. Mint mondta, jelenleg naponta mintegy 40 ezer új fertőzést regisztrálnak, de ez a szám akár napi 100 ezerre is emelkedhet.

Maszkot viselő fiatal férfi New Yorkban. Fotó: Getty Images

A NIAID vezetője emellett rendkívül fontosnak nevezte, hogy az új típusú koronavírus elleni oltóanyag hatékony és biztonságos legyen, továbbá mindenki hozzáférhessen. Ugyanakkor megjegyezte: nincs garancia arra, hogy az év végéig meglesz ez a vakcina.

Ezért kapott új erőre a járvány

A CDC igazgatója Robert Redfield szerint részben az emberek óvatlanaságának "köszönhető", hogy a koronavírus ismét rohamosan terjed. Elsősorban a fiatalabb korosztályokat sürgette, hogy tartsák be a járványügyi javaslatokat, például a távolságtartást és a szájmaszk viselését. Közben Andrew Cuomo, New York állam kormányzója bejelentette, hogy 16 amerikai tagállam lakóira 2 hetes kötelező karantén vár, ha New York államba érkeznek. Ezzel próbálják ugyanis elkerülni, hogy New Yorkban a korábbihoz hasonlóan felerősödjön a járvány. A karanténszabályok megsértéséért ezerdolláros büntetés jár.

