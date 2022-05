Koronavírus: tovább szigorítanak Pekingben

A kínai fővárosban a koronavírus-járvány gócpontjaiként jelenleg a keleti részen fekvő Csaojang, valamint a város központi részétől délnyugatra fekvő Fangsan kerületet tartják számon. A fertőzés további terjedésének megakadályozása érdekében a mintegy 3,5 millió embernek otthont adó Csaojangbanban és a vele északkeleti irányban szomszédos Sunji kerületben otthoni munkavégzést rendeltek el, a Peking más részein élőket pedig a városrészek elkerülésére szólították fel.

Kihalt utak Pekingben. Fotó: Kyodo News/Getty Images

A közlekedést is érintik a szigorítások

A tömegközlekedés Csaojangban határozatlan ideig teljesen szünetel. De a város egyéb részein is felfüggesztettek egyes buszjáratokat, továbbá metróállomásokat zártak le. Hétfőn a Csaojang és Sunji kerületben található parkokat is bezárták. A vendéglátóhelyek és a különböző szolgáltatásokat nyújtó üzletek zömének pedig már a hónap eleje óta szüneteltetnie kell a működését. Az éttermek csak kiszállításra vehetnek fel rendelést, az élelmiszerboltokba pedig csak azokat az embereket engedik be, akiknek van 48 óránál nem régebbi, negatív koronavírusteszt-eredményük.