Koronavírus: tovább fertőz, mint hitték

Hosszabb ideig továbbadhatja a koronavírust egy fertőzött ember, mint azt korábban gondolták – derült ki egy angol kutatókból álló csoport friss tanulmányából, melyet a Medical Xpress is szemlézett. A Harvard Egyetem néhány intézetének, valamint a National Emerging Infectious Diseases Laboratories közös kutatócsoportja szerint egyes emberek a kezdeti fertőzést követő hatodik napon is képesek lehetnek megfertőzni másokat, holott a jelenlegi iránymutatás csak öt nap karantént javasol.

Kevés lehet az öt nap karantén

A JAMA Network Openben megjelent tanulmány szerint a kutatók a fertőzött betegeket antigén gyorstesztekkel (RAT) vizsgálták, illetve vírustenyészetekkel próbálták pontosabban kideríteni, hogy mennyi ideig képesek a fertőzött emberek továbbadni a SARS-CoV-2 vírust. Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési Központjának (CDC) jelenlegi iránymutatása szerint a COVID-19-cel diagnosztizált embereknek az első tünetek jelentkezésétől számítva öt napig karanténba kell maradniuk, utána elhagyhatják azt, ha nincsenek tüneteik. A friss kutatási eredmények szerint ugyanakkor ez az időtartam nem biztos, hogy minden ember számára megfelelő lehet.

Indokolt lehet a hosszabb karantén a friss kutatási eredmények szerint. Fotó: Getty Images

A tanulmány során a kutatók 40 embert vizsgáltak meg: minden résztvevő Boston körzetében élt és éppen megfertőződött a koronavírussal, súlyosabb tünetek azonban nem jelentkeztek náluk. Közülük mindenki kapott már egy emlékeztető oltást is az első vakcinát követően. A vizsgálat ideje alatt Nagy-Britanniában (a legtöbb európai országhoz hasonlóan) a koronavírus omikron BA.1 törzse volt a domináns. Az önkénteseknek a fertőzés hatodik napjától kezdve rendszeresen kellett gyorsteszteket elvégezniük magukon, valamint a tüneteiket is naplózták.

Az eredmények szerint a résztvevők 75 százalékának a fertőzés hatodik napján is pozitív volt az antigéntesztje, annak ellenére is, hogy a legtöbbjük ekkorra már nem számolt be semmilyen jelentősebb tünetről. A tőlük vett vírusminták 35 százaléka tenyészthető is volt, vagyis könnyen továbbadhatták volna másnak is a fertőzést. A kutatók szerint a hat önkéntes közül, akiknek pozitív lett a tenyésztési tesztje a hatodik napon, négyet kiengedtek volna az izolációból a CDC jelenlegi irányelvei szerint. Szerintük ez a viszonylag kevés alannyal végzett kutatás is rávilágít arra, hogy a fertőzöttek körében szigorítani kellene a karanténszabályokon, hogy a vírus terjedését lassítani lehessen.