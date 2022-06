COVID-19: ilyen a betegség, ha az omikront kaptuk el

Általánosságban elmondható, hogy az omikron variáns és annak alváltozatai enyhébb tüneteket okoznak, mint az új típusú koronavírus korábbi változatai, például a delta variáns. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen ártalmatlan lenne: esetenként így is fennáll a súlyos megbetegedés, a kórházi kezelés, valamint az elhalálozás kockázata is – különösen azoknál, akik nem oltatták be magukat. Az omikron ráadásul ügyesebben cselezi ki a természetes védettséget, vagyis nagyobb eséllyel fertőzi meg (újra) azokat is, akik már korábban átestek a COVID-19-en – olvasható a Health.com-on megjelent összefoglalóban.

Az omikron már eleve nagyobb fertőzőképességgel rendelkezett, mint a korábbi variánsok, az új változatok pedig még könnyebben továbbadhatóak. A BA.2 például 30-60 százalékkal fertőzőbb a BA.1-nél, a BA.2.12.1 pedig további 25 százalékkal ragályosabbá vált. A szakértők ráadásul úgy vélik, az omikron variáns és annak alváltozatai még sokáig velünk lesznek, tehát továbbra is bármikor megfertőződhetünk – akkor is, ha már beoltattuk magunkat, kaptunk megerősítő oltást, vagy korábban már voltunk COVID-osak. Nem árt tehát tudni, hogy miről ismerhetjük fel az omikron okozta fertőzést, illetve mire kell odafigyelni a lábadozás alatt és után.

Rövidebb lappangási idő és gyorsabb gyógyulás

Az omikron variánsnak, illetve alváltozatainak a korábbi típusokhoz képest rövidebb a lappangási idejük. Tehát a megfertőződést követően hamarabb – jellemzően 3 napon belül – megjelennek az első tünetek. Ezzel együtt a tesztek is már előbb kimutathatják a fertőzöttséget.

Az amerikai betegségmegelőzési és járványügyi központ (CDC) iránymutatása szerint egyébként mindenkinek érdemes elvégeznie egy koronavírus-gyorstesztet, akinél a megfázásra emlékeztető, vagy influenzaszerű tünetek jelentkeznek. Ha az eredmény negatív, de a panaszok nem múlnak el vagy rosszabbodnak, akkor 1-2 nappal később érdemes megismételni a tesztet, vagy PCR-tesztet kérni. Azoknak is ajánlott a tesztelés, akiknek nincs tünetük, ám szoros kontaktusba kerültek olyan személlyel, akiről azóta kiderült, hogy COVID-os. Ilyen esetben a lehetséges megfertőződéstől számított ötödik napon javasolt elvégeztetni a tesztet.

A delta variáns okozta, jellemzően 8-9 napos betegséggel szemben az omikronfertőzés akut tünetes időszaka is rövidebb, tehát gyorsabban meggyógyulunk. A rendelkezésre álló adatok alapján átlagosan 6-7 napig küzdenek panaszaikkal azok, akik az omikront kapták el. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a tünetes időszak hossza nagymértékben függ attól is, hogy az adott személy kapott-e COVID-19 elleni védőoltást, volt-e már korábban fertőzött, illetve van-e olyan alapbetegsége, amely fokozhatja a súlyos panaszok kialakulásának kockázatát.

Gyakran nincs elég vírus a beteg szervezetében ahhoz, hogy a gyorsteszt kimutassa a fertőzöttséget. Fotó: Getty Images

Influenza- vagy allergiaszerű tünetek jelentkezhetnek

Sokaknál egyáltalán nem jelentkeznek tünetek, vagy ha mégis, akkor azok az omikron esetében már kevésbé jellegzetesek. Ez azt jelenti, hogy a már kívülről fújt, tipikusan koronavírus-fertőzésre jellemző panaszok – mint a szaglás és az ízlelés elvesztése – csak ritkán fordulnak elő, ha valaki az omikron variánst kapta el. A vírus ezen változata által okozott betegség viszont – ahogy már fentebb is említettük – többnyire enyhe lefolyású, így inkább egy megfázásra vagy allergiára hasonlít. Sokaknál csupán a fáradtság, a fejfájás és a rossz közérzet utal arra, hogy megfertőződött, és még így is előfordulhat, hogy az érintettek nem produkálnak pozitív tesztet. „Gyakran ugyanis nincs elég vírus a beteg szervezetében ahhoz, hogy a gyorsteszt kimutassa a fertőzöttséget, ahhoz viszont mégis elég az a mennyiség, hogy valamennyire rosszul érezze magát a páciens” – magyarázta Amesh Adalja infektológus.

Az omikron és a delta variáns okozta tünetek között egyébként nincsenek drasztikus eltérések. A leggyakrabban köhögésre, orrdugulásra és orrfolyásra panaszkodnak a betegek. A torokfájás és a rekedtség viszont szignifikánsan gyakrabban jelentkezik omikronfertőzés miatt, mint a delta esetében – ezt már Pia MacDonald epidemiológus mondta a Health.com-nak. Hozzátette, egyes jelentések szerint gyomor-és bélrendszeri tüneteket is gyakrabban okoz az omikron, mint a korábbi változatok, más adatok szerint viszont ugyanolyan valószínűséggel jelentkeznek ilyen panaszok, mint az alfa és a delta okozta betegség esetén.

Már nem indokolt a 10 napos karantén

Mivel az omikron variáns jellemzően enyhébb és rövidebb betegséget okoz, a vírusváltozat dominánssá válása után sok ország csökkentette a kötelező karantén idejét. Magyarországon – a január 14-én frissített eljárásrend alapján – például a korábbi 10 nap helyett jelenleg (legalább) 7 napos elkülönítés az előírás az igazolt fertőzöttek, illetve a koronavírus-gyanús személyek esetében. Hivatalosan viszont csak akkor szüntethető meg az otthonában elkülönített személy izolációja, ha az illető már legalább 3 napja láztalan és a légúti panaszai is elmúltak, valamint az első tüneteinek megjelenése óta már eltelt minimum 7 nap. A tünetmentes fertőzöttek pedig a pozitív teszt mintavételének napjától számított hetedik napon hagyhatják el először a házi karantént. A 7 napos járványügyi megfigyelés az eljárásrend szerint azoknál is kötelező, akik szoros kapcsolatba kerültek egy igazolt koronavírus-fertőzöttel.

Mi jön a gyógyulás után?

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány kirobbanása óta eltelt több mint 2 évhez viszonyítva az omikron variáns és annak alváltozatai még mindig viszonylag új kórokozóknak számítanak. Emiatt aztán még nincs túl sok adat arra vonatkozóan, hogy az ezen variánsok által okozott fertőzés után mennyi ideig tart ki az immunvédelem. Mindenesetre ha az omikron bármelyik változatával már egyszer megfertőződtünk, akkor vélhetően a jobban ellenállunk majd a többi alvariánsnak.

A legerősen védelem viszont többnyire akkor alakul ki az újrafertőződés ellen, ha beadattuk már magunknak a védőoltást, illetve az előtt vagy után át is estünk a COVID-19-en. Ettől függetlenül a szakemberek mindenkit óva intenek attól, hogy szándékosan megfertőződjenek a „biztos védelem” elérése érdekében. Emlékezzünk ugyanis arra, hogy mennyire kiszámíthatatlan ez a vírus: előfordult már, hogy idős, alapbetegséggel rendelkező személyek kórházi kezelés nélkül átvészelték a fertőzést, miközben olyan 30 éves emberek is felkerültek már az áldozatok listájára, akik előtte teljesen egészségesek voltak.

Az immunitástól függetlenül azonban a CDC azt ajánlja, hogy mindenki legyen naprakész a járvány alakulását illetően, és ellenőrizze gyakran, hogy lakhelyén vagy nyaralási úti célján mekkora az aktuális átfertőzöttség. Ha pedig ismét gyorsabb terjedésbe kezd a kórokozó, akkor saját magunk és családunk egészsége érdekében mindenképpen vegyünk fel maszkot, még akkor is, ha nem teszik kötelezővé.