Koronavírus: megugrott a fertőzöttek aránya Magyarországon

Június közepe óta hetente 20-50 százalékkal növekszik a regisztrált koronavírussal fertőzöttek aránya – nyilatkozta Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője az RTL reggeli műsorában. A fertőzés terjedésének emelkedése Európa-szerte megfigyelhető, így Magyarországon is. Mint azt a szakember kiemelte, ennek az az oka, hogy az omikron alfajai nyáron is fertőznek.

Megugrott a koronavírus-fertőzöttek aránya Magyarországon. A fotó illusztráció, forrás: getty Images

Galgóczi Ágnes kérdésre válaszolva elmondta, a hazai szennyvízadatok is megerősítik a fertőzés gyors terjedését országosan. A járvány során Budapesten és Pest megyében regisztrálták a legtöbb fertőzöttet, ahogy most, az elmúlt egy hónapban is.

Az oltásokkal kapcsolatban azt mondta, az elmúlt időszakban a kórházi oltópontokon csak egy napon – pénteken – lehetett oltakozni, jövő héttől azonban ez bővülni fog heti két napra. Remélhetőleg a nyári szabadságok után emelkedni fog az oltások iránti érdeklődés.



Galgóczy Ágnes kiemelte továbbá, hogy az omikron alfajai könnyen fertőznek, de viszonylag enyhébb tünetekkel is járnak, nagyjából egy elhúzódó influenzára hasonlít a betegség. Azoknál, akik be vannak oltva, orrfolyás, torokkaparás, köhögés jellemző, de az oltatlanoknál vannak intenzív osztályon lévő betegek is. Sokan bizonyára nem mennek el tesztelni, ők lehetőleg maradjanak otthon, ha ilyen tüneteket észlelnek magukon, hangsúlyozta a szakember.