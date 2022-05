Koronavírus Magyarországon: megjöttek a heti járványadatok

Újabb 3 080 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1 917 777-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 61 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 46 507-re emelkedett – olvasható a koronavirus.gov.hu heti összefoglalójában.

Ami a nemzetközi adatokat illeti: eddig 526 694 571 embert fertőzött meg és 6 280 380 életet követelt világszerte az új típusú koronavírus. Közben viszont a beadott védőoltások száma már a 11,4 milliárdot is meghaladta – derült ki a Johns Hopkins Egyetem és Kórház szerda délelőtti adataiból. A COVID-19-nek egyébként az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, 83 501 455. A halálos áldozatok száma 1 002 726.

Ennyien vannak kórházban

Jelenleg 29 539 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 483-an szorulnak kórházi kezelésre, közülük 18-an lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 841 731 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 523 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 11,3 millió tesztet végeztek el az országban.

Oltáshoz készítik elő a Pfizer-vakcinát a Kanizsai Dorottya Kórházban. Fotó: MTI/Varga György

Eddig 6 409 451 személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6 195 684-en pedig a második dózist is megkapták. Azoknak, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltás második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint 3 875 291-en meg is kapták a harmadik, 298 288-an pedig a negyedik oltást is.

Az oltás továbbra is elérhető a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. A kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással, péntekenként pedig oltási akciónapot is tartanak, amikor reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.