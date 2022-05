Koronavírus: kedvező az itthoni járványhelyzet

A beoltottak száma 6,4 millió fő, 60 százalékuk már a megerősítő harmadik oltást is felvette, 290 ezren pedig már a negyedik oltást is kérték – olvasható a koronavirus.gov.hu cikkében, amelyben hangsúlyozták, hogy az oltás felvétele továbbra is folyamatosan biztosított a kórházi oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál is.

A menekültek is oltakozhatnak

Mint írták, a kórházi oltópontokon minden pénteken lehet felvenni az oltást akár időpontfoglalás nélkül is, és továbbra is lehet online is időpontot foglalni. A kormány az Ukrajnából érkező menekültek számára is biztosítja a koronavírus elleni oltás lehetőségét.

Beoltanak egy nőt beoltanak a Pfizer-vakcina harmadik adagjával a Kanizsai Dorottya Kórházban. Fotó: MTI/Varga György

A harmadik oltás felvétele továbbra is javasolt azoknak, akik már négy hónapnál régebben kapták meg előző oltásukat. Az oltópontokon mind az öt, még rendelkezésre álló vakcina elérhető: Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca és Janssen. A háziorvosoknál az általuk leadott igények szerint érhetőek el az egyes vakcinák.

Bőven van oltóanyag

Az összefoglalóból az is kiderült, hogy az eddig beérkezett 32 millió adag vakcinából mostanáig több mint 16,8 millió adagot használtak fel első, második, harmadik és negyedik oltásra. Magyarország az első uniós beszerzésben egyébként összesen 24 millió adag oltóanyagot rendelt, ami már beérkezett, illetve a jövőben még Pfizer-szállítmányok várhatóak. Jelenleg is tehát bőven rendelkezésre áll az oltóanyag a megerősítő oltás felvételéhez is, hangsúlyozták.

Magyarország hosszú távú célja az, hogy önellátó legyen oltóanyagokból, ezért épül Debrecenben a Nemzeti Oltóanyaggyár, ahol majd a – jelenleg még fejlesztés alatt álló – magyar vakcina gyártását is tervezik – írja a kormányzati honlap.