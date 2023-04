Koronavírus: ijesztő, mi történt két babával

A Miami Egyetem kutatói által a Pediatrics című folyóiratban bemutatott tanulmány két gyermek esetét tárja fel. Mindkét édesanya a terhesség második trimeszterében kapta el a koronavírus-fertőzést a pandémia korai szakaszában, amikor még nem volt széles körben elérhető a COVID-19 elleni védőoltás – számolt be róla a Reuters hírügynökség. Több vírusról is ismert, hogy képes áthatolni a méhlepényen, beleértve például a citomegalovírust, a rózsahimlő vírusát, a humán immunhiány vírust (HIV) és a Zika-vírust. Szakértők korábban is úgy sejtették, hogy az új koronavírus (SARS-CoV-2) is e körbe tartozhat, és a magzatot megfertőzve agykárosodást idézhet elő. A most bemutatott esetek jelentik az első tudományos bizonyítékot, amely alátámasztja ezt a félelmet.

Amerikai kutatók szerint fontos, hogy gyermekvállalás előtt a nők felvegyék a COVID-19 elleni védőoltást. Fotó: Getty Images

A két újszülött már születésétől kezdve rohamokkal küzdött, majd agyfejlődésük üteme a későbbiekben jelentősen elmaradt a normálistól. Egyikük 13 hónapos korában elhunyt, a másik gyermeket pedig palliatív ellátás keretében gondozzák. A náluk elvégzett tesztek egyik gyermek esetében sem hoztak pozitív eredményt koronavírus-fertőzésre, ugyanakkor a vérükben magas volt a vírus ellen termelődött antitestek szintje. Dr. Merline Benny, a Miami Egyetem neonatológusa szerint mindez arra utal, hogy a kórokozót az anyától kapták el a gyerekek, méghozzá a méhlepényen keresztül. Hozzátette, bizonyítékot találtak a vírus jelenlétére mindkét anya méhlepényében, valamint az elhunyt gyermeknél végzett boncolás során az agyából is ki lehetett mutatni a SARS-CoV-2-t. Ebből arra következtetnek, hogy a károsodást közvetlenül a fertőzés okozta.

A két édesanyát egyaránt pozitívan tesztelték koronavírusra a terhesség alatt. Egyiküknél csupán enyhe tünetek jelentkeztek, és a várandósság is megfelelő időtartamú volt. A másik gravidán viszont olyan súlyosan elhatalmasodott a COVID-19, hogy az orvosok kénytelenek voltak beindítani a szülést a 32. héten. Dr. Shahnaz Duara szülész-nőgyógyász, a kutatócsoport tagja szerint ritka esetekről lehet szó. Ezzel együtt minden nőt, aki a várandóssága során kapja el a fertőzést, arra buzdít, hogy feltétlenül értesítse erről minél hamarabb kezelőorvosát. Emellett a kutatók minden nőnek javasolják, aki gyermeket tervez, hogy oltassa be magát COVID-19 ellen, ahogy a várandósság alatt is érdemes nőgyógyásszal konzultálni a vakcináció lehetőségeiről az oltatlan kismamáknak.

