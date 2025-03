A szakértő szerint jelenleg ez a legragályosabb betegség, és csak oltással tudunk védekezni ellene

„Jelen tudásunk szerint a kanyaró a legragályosabb fertőző betegség, ezért mindenképpen ajánlott a védekezés ellene” – mondta el az InfoRádióban Rusvai Miklós víruskutató. Hozzátette, mivel az összes eddigi regisztrált esetet nem vakcinázott közösségekből jelentették, kijelenthető, hogy csak a védőoltás tudja féken tartja a vírus terjedését.

Jelen tudásunk szerint a kanyaró a legragályosabb fertőző betegség. Fotó: Getty Images

„Ahol nem oltanak, azonnal felütheti a fejét a kanyarójárvány”

A kanyaró R-indexe a legmagasabb az összes fertőző kór közül. Magyarországon és más fejlett országokban azonban nem érint nagy tömegeket, mert rendszeresen védekeznek ellene vakcinával. Ha viszont valahol nem vakcináznak, azonnal felütheti a fejét a kanyarójárvány.

Texasban például egy oltásellenes vallási közösségben kezdett el vészesen terjedni a kór, és eddig mintegy 150-en betegedtek meg, egy hétéves gyerek pedig bele is halt a fertőzésbe. Tehát ez az eset is bizonyítja, hogy nagy kockázatot vállalnak azok, akik nem oltatják be magukat a kanyaró ellen, hiszen gyerekek és felnőttek egyaránt veszélyben lehetnek – emelte ki a szakértő.

A vírus így is köztünk él

Bár a kanyarót kiváltó vírus vakcinázás esetében nem okoz betegséget, a járványmentes időkben is itt van közöttünk” – magyarázta a szakember.

Véleménye szerint azonban itthon nem kell félni a fertőzés elterjedésétől, mert az átoltottság 99,9 százalék felett van. „Kivételszámba megy az a szülő, aki nem akarja beoltatni a gyerekét, miközben ha a helyzet megkívánja, akár a gyámügyi hatóságok is közbeléphetnek” – jegyezte meg.