Járvány: ezt tanácsolja a várandósoknak a szakértő

Szerző: HáziPatika 2021. szeptember 27. 11:42

Az új típusú koronavírus mellett idén ősszel az influenza is erőteljesen terjedhet, ez pedig a várandós nőkre és magzatukra is fokozott veszélyt jelent. Éppen ezért egy hazai szakember azt tanácsolja a kismamáknak, hogy mindkét vírus ellen adassák be maguknak a védőoltást.

