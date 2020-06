Itt látható, hogyan hatott a járvány Európára

Erre számítanak a hazai vállalkozások - kattintson!

A műholdas adatok segítségével a nemrég elindult új oldalon megnézhetjük, hogy a koronavírus-járvány miatt hogyan változott meg többek között a légszennyezettség szintje, az ipari termelés és a közlekedési aktivitás - számolt be róla a napokban a hvg.

A koronavírus-járvány hatásait mutatja be az új oldal. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az új típusú koronavírus hatásait mutató műholdas felvételek elemzéséhez mesterséges intelligenciát is alkalmaznak - közölte Josef Aschbacher, az ESA földmegfigyelő programjainak igazgatója. A rendszernek a Rapid Action on Coronavirus and EO (RACE) nevet adták. Az oldalon ráközelíthetünk az egyes műholdfelvételekre,