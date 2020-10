Koronavírus és influenza: nagy bajt okozhatnak együtt

A koronavírus-járvány már eddig is próbára tett minket, most azonban eddig nem ismert kihívásokkal is szembe kell néznünk a második hullám idején. Közeledik ugyanis az influenzaszezon. Az egyik nehezítő tényező, hogy az influenzának és a COVID-19-nek hasonló tünetei vannak. Másrészről pedig még fogalmunk sincs, mit okoz, ha a két kórokozó egyszerre fertőz.

Nagy baj okozhat egy legyengült szervezetnél az együttes fertőzés.

Beláthatatlan következmények

Nagyon nagy az esélye az úgynevezett koinfekciónak, annak pedig beláthatatlan következményei lehetnek egy legyengültebb szervezetben, ha a koronavírus és az influenza együttesen fertőz - nyilatkozta az ATV-nek Jakab Ferenc virológus. A szakember ezért újra felhívta a figyelmet az óvintézkedések betartásának - vagyis a maszkviselés, a gyakori kézmosás és a távolságtartás - fontosságára.

Úgy fogalmazott, ezzel két legyet üthetünk egy csapásra, mivel az influenzavírus és az új típusú koronavírus is hasonló terjedési mechanizmussal jut be az emberi szervezetbe. Egy kis odafigyeléssel tehát akár mind a két fertőzést is elkerülhetjük. Megemlítette továbbá azt is, hogy az influenza elleni védőoltással is sokat tehetünk egészségünk védelme érdekében.

Problémák az influenzaoltás körül

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a kormány idén mindenkinek térítésmentessé tette az influenza elleni védőoltást, ezért igen nagy az érdeklődés a vakcina iránt. Az oltást azonban csak egészséges emberek kaphatják meg. Azt viszont nem lehet megoldani, hogy minden igénylőt teszteljenek koronavírusra. A tesztelésnek ráadásul nem is minden esetben lenne értelme: ha valaki teljesen tünetmentes, és a kontaktkutatás során sem merült fel a neve, még abban akkor is előfordulhat, hogy az oltás előtti napokban találkozott a koronavírussal, ám a teszt ekkor még nem fogja kimutatni a fertőzést - nyilatkozta az ATV-nek Pusztai Erzsébet egészségügyi szakértő. Véleménye szerint nagyon fontos lesz az influenza elleni védőoltás beadatásakor az ütemezés, vagyis az, hogy az emberek időpontra ékezzenek az orvoshoz. Így megakadályozható lenne, hogy tömeg alakuljon ki a várótermekben.

