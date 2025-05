Hamis Covid-tesztekkel buktak le, börtönre ítélték őket

A bűncselekmény értelmi szerzője egy ma 51 éves móri férfi, aki a világjárványon próbált meg nyerészkedni: hamis PCR gyorsteszteket árult. Mindehhez szüksége volt egy fedőcégre, amelyet egy 49 éves ismerőse bocsájtott rendelkezésre, annak ügyvezetőjévé pedig egy 66 éves férfit neveztek ki strómanként – derül ki a Fővárosi Főügyészség szerdai sajtóközleményéből.

A hamis gyorstesztekhez még használati útmutatót is csatoltak a csalók. Fotó: police.hu

Vattapálcákat árultak hamis gyorstesztként

A móri férfi orvosi mintavevő vattapálcákat szerzett be, majd azokat megtévesztő címkével, csomagolással és használati útmutatóval is ellátta. A csomag nem volt alkalmas a koronavírus-fertőzés kimutatására, ennél fogva minden teszt negatív eredményt jelzett a felhasználóknál. Hamis terméke árusításához a férfi egy weboldalt is létrehozott, illetve fizetett hirdetéseket futtatott az interneten.

A teszteket a mintavételi pálcák beszerzési árához képest kétszázszoros áron forgalmazta, a vevőkkel álnéven levelezett. A számlákat 49 éves társán keresztül állíttatta ki a fedőcég nevében, majd futárszolgálatokkal küldte ki a megrendelt hamis teszteket. Végül az egyik vásárló tett feljelentést az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél (OGYÉI). A két férfi a hatóság által indított vizsgálat nyomán bukott le.

Börtön- és pénzbüntetés az ítélet

Az ügynek összesen 133 sértettje volt, köztük magánszemélyek és cégek egyaránt. Az okozott kár meghaladja a 7 millió forintot. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az 51 éves férfit 2 év – 5 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre és közel 5 millió forint pénzbüntetésre ítélte. Társára 2 év végrehajtandó börtönbüntetést szabtak ki, míg stróman társuk 325 ezer forint pénzbüntetést kapott. Az ügyészség az 51 éves férfi ítélete ellen fellebbezést jelentett be: végrehajtandó börtönbüntetést kérve rá.