Fotók: így zajlik a legidősebbek beoltása

Koronavírus: minden, amit az idősek oltásáról tudni kell - kattintson!

Mint ismert, múlt hét csütörtökön megkezdődött a védőoltásra regisztrált legidősebbek beoltása. Az elmúlt 4 napban így mintegy 40 ezer idős ember kapta meg az új típusú koronavírus elleni vakcinát. Minden háziorvosi praxisból 6 kiválasztott személyt egy kórházi oltóponton oltottak be a Pfizer-féle oltóanyaggal, 1080 háziorvos pedig maga is beolthatot 10-10 regisztrált páciénsét a Moderna vakcinájával. Az alábbi fotóösszefoglaló segítségével bepillantást nyerhetünk a folyamatba. Szigetváry Zsolt, Vasvári Tamás, Balázs Attila, Varga György, Mészáros János, Czeglédi Zsolt és Máthé Zoltán képeiből válogattunk.

Janecskó Mária egy idős férfit olt be a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájával a Szent János Kórház és Szakrendelő (ÉKC) Kútvölgyi Klinikai Tömbjében február 4-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

h i r d e t é s

Oltásra váró idős emberek a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ székhelyén kialakított oltóponton február 5-én. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A Moderna vakcinája Plavecz János háziorvos tatabányai rendelőjében. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Egy idős férfi megkapja a Moderna vakcináját Gulyás Gábor háziorvos nyíregyházi rendelőjében. Fotó: MTI/Balázs Attila

Egy idős hölgy testhőmérsékletét mérik, mielőtt beoltanák a Moderna vakcinájával Gyenesdiáson. Fotó: MTI/Varga György

Itt pedig egy idős férfi vérnyomását mérik. Fotó: MTI/Varga György

Szmolnik Katalin, az oltópont munkatársa Pfizer-BioNtech-féle védőoltást ad be Bozsó Ferencnének a szolnoki Hetényi Géza Kórházban kialakított oltóponton február 6-án. Fotó: MTI/Mészáros János

Csiszár András figyeli, ahogy feleségének beadják a védőoltás első adagját a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában kialakított oltópontján. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Horváth Andrea szakasszisztens védőoltást ad be Dévai István nyugdíjasnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházban. Fotó: MTI/Varga György

Atalai Zsuzsanna háziorvos beadja az oltóanyagot egy idős nőnek a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház oltópontján február 7-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Szent Imre kórházban kialakított oltópont helyét jelző tábla. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Idős nő távozik a Szent Imre kórházban kialakított oltópontról, miután megkapta az oltást. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Eddig rendben zajlott a vakcinázás

Vasárnap délelőtt az MTI azt írta, Baranya megyében jól halad a koronavírus elleni vakcinázás a háziorvosoknál és az oltópontokon is, sehol nem jelentkeztek mellékhatások. Az idősek láthatóan együttműködőek, és óriási aktivitással vesznek részt az oltóprogramban, még a 100 év körüli korosztályból is jönnek az oltópontokra - ismertette Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke. Kiderült továbbá, hogy a budapesti Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban a hétvégén csaknem 300 embert oltottak be, köztük egy 100 évesnél idősebb pácienst is, de nála sem tapasztaltak mellékhatásokat.

Tegnap délután pedig arról számoltak be, hogy Miskolcon és Székesfehérváron is zökkenőmentesen haladt az idősek beoltása. Maga az oltás flottul halad, aki időpontra érkezik, fél órán belül távozhat - jegyezte meg Szabó Miklós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház oltópontjának vezetője. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház COVID-19 elleni védekezést irányító főkoordinátora, Reiber István pedig úgy nyilatkozott, náluk is rendben haladt az idősek immunizálása - sem egészségügyi, sem egyéb szervezési probléma nem volt.

COVID-19: mennyire veszélyes a cukorbetegekre? A válaszért olvassa el korábbi cikkünket!