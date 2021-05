Fotók: a gimnazisták is visszatérhettek az iskolákba

Hétvégén sem álltak le az oltóbuszok - nézze meg a képeket!

Mint ismert, április 19-én megnyitottak az óvodák, az általános iskolák alsó tagozatos diákjai pedig visszaülhettek az iskolapadba. A tapasztalatok azt mutatták, hogy ez a lépés nem járt a koronavírus-fertőzés terjedésének fokozott kockázatával, ugyanis csak 1-1 csoport vagy osztály esetében kellett elrendelni rendkívüli szünetet, újabb zárásra viszont nem volt szükség - ismertette múlt pénteken Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár.

Május 10-én pedig elérkezett az iskolanyitás második lépésének ideje is: ettől a naptól az általános iskolák felső tagozatos diákjai, valamint a középiskolások is újra jelenléti oktatásban vesznek részt. A "nagy visszatérést" természetesen fotók is megörökítették. Balázs Attila képei következnek.

Isten hozott, újra együtt - ezzel a szöveggel köszöntötték a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium és Általános Iskola visszatérő diákjait. Fotó: MTI/Balázs Attila

Az osztálytársak boldogok voltak, hogy újra láthatják egymást. Fotó: MTI/Balázs Attila

A diákoknak maszkot kell viselniük a tanórák alatt. Fotó: MTI/Balázs Attila

