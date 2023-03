Ekkora veszélyt jelent jelenleg a koronavírus

„Csaknem elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor kijelenthető, hogy a COVID-19 már a szezonális influenzával egy szinten kezelhető. A vírus ugyan továbbra is veszélyes lesz az egészségre és lesznek halálos áldozatai is, ám nem okoz már felfordulást sem a társadalomban, sem az egészségügyi ellátórendszerben” – jelentette ki Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egészségügyi vészhelyzetekkel foglalkozó megbízottja.