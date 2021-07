Egy ideje már nem az a központi téma a családi, baráti vagy munkahelyi beszélgetésekben, hogy beoltatjuk-e magunkat, hanem inkább a kialakuló immunitás - illetve az, hogy az egyes vakcinák a beadatás után vajon meddig nyújtanak védelmet. Ennek kapcsán tavasszal még a kutatók is inkább csak óvatos becslésekre vállalkoztak, de abban több szakember is egyetértett, hogy a Pfizer és a Moderna oltóanyagai legalább féléves védelmet biztosíthatnak. Illetve, hogy a védelem ezt követően sem egy csapásra szűnhet meg, hanem inkább fokozatosan gyengülhet.

Kiderült, meddig védhet a Pfizer és a Moderna oltása. Fotó: Getty Images

Ezzel összecseng, amit a WebMD egy friss, a Nature című folyóiratban megjelent tanulmányra hivatkozva állít. Azt írják, a fent már említett Pfizer és Moderna vakcinái valóban hónapokig védhetnek a koronavírus-fertőzés ellen. Sőt: még tovább tarthat ez a védelem azoknál, akik korábban átestek a fertőzésen és utána kapták meg az oltást.

12 hétig tartó erős védelem

A tanulmány szerint a második dózis felvétele után mind a Pfizer, mind a Moderna vakcinája legalább 12 hétig tartó erős védelmet nyújt a koronavírusos megbetegedéssel szemben, és azt követően legalább egy évig mérsékelten véd afertőzésellen. A New York Times pedig erre a tanulmányra, illetve más kutatásokra hivatkozva azt írja, hogy az immunitás évekig, vagy akár egy életen át is tarthat azoknál, akik elkapták a betegséget, meggyógyultak, majd megkapták az oltást. A kutatócsoport vezetője ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a vakcinák hatékonyságát befolyásolhatják majd a jövőben kialakuló és elterjedő vírusvariánsok.

