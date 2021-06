Delta variáns: egész családokat betegített meg a szomszédban

Koronavírus: jelek, hogy az indiai mutánst kaptuk el - kattintson!

Már legalább 30 embert megfertőzött az új típusú koronavírus indiai, delta névre keresztelt variánsa Ausztriában. Az újonnan igazolt 22 bécsi esetekből mindazonáltal jelenleg már csak öten betegek, hiszen a mutánsok beazonosítása minimum 10-14 napot vesz igénybe. Egyébként mindegyik érintett egy külföldi utazásról tért vissza, sokan az egész családjukat megfertőzték. Az egészségügyi hatóságok további 35 gyanús esetet vizsgálnak.

Egész családokat betegített meg a delta variáns. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mit kell tudni a delta variánsról?

A Indiában felfedezett delta variáns szakértők szerint 40-60 százalékkal fertőzőképesebb, mint az eredeti koronavírustörzs, illetve annak korábbi mutánsai. Éppen ezért Ausztria már április végén beutazási tilalmat rendelt el az Indiából érkező repülőgépekre, és ezt június elsejétől Nagy-Britanniára is kiterjesztette. A delta variáns ugyanis jelenleg a szigetországban is erőteljesen terjed.

Fontos az óvatosság

Virológusok óvatosságra intenek mindenkit, mondván, hogy az utazási korlátozások ellenére is felütötte fejét az agresszívabb delta variáns. Azt kérik a lakosságtól, hogy legyenek körültekintőek a társas kapcsolataikban, és továbbra is tartsák be a még érvényben lévő járványügyi korlátozásokat, elsősorban a zárt terekben előírt maszkviselést, amely jelentősen csökkentheti a koronavírus terjedésének kockázatát.

