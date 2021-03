AstraZeneca-vakcina: további vizsgálatok szükségesek

Biztonságosnak minősítette az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közösen kifejlesztett, koronavírus elleni vakcináját. Ettől függetlenül viszont további vizsgálatokat tartanak szükségesnek - közölte az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő ügynökség.

Nem zárják ki a kockázatot

Az EMA a több országban is észlelt vérrögképződéses esetek miatt indított felülvizsgálatot, és arra jutottak, hogy egyelőre nincs bizonyított kapcsolat a vérrög kialakulásának megnövekedett kockázata és az új típusú koronavírus elleni oltóanyag beadása között. A ritka összefüggést azonban nem zárhatják ki véglegesen - szögezte le Emer Cooke, az EMA ügyvezető igazgatója. Kijelentette ugyanakkor, hogy az oltóanyag biztonságos és hatásos, előnyei pedig továbbra is felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait.

Fehér Adrienn háziorvos beolt egy pácienst az oxfordi vakcinával. Fotó: MTI/Varga György

A szakemberek azonban felhívták a figyelmet arra, hogy a megállapítások fényében a betegeknek tisztában kell lenniük az ilyen szindrómák távoli lehetőségével. Ha bárkinél véralvadási problémákra utaló tünetek jelentkeznek a COVID-19 elleni védőoltást követően, azonnal forduljon orvoshoz és jelezze, hogy milyen oltást kapott. Az EMA szakértői bizottsága egyébként a többi vakcinával kapcsolatban is megvizsgálja a lehetséges kockázatot, noha más típusú oltóanyagokkal kapcsolatban még nem jelentettek hasonló tüneteket.

Újra bíznak az oltóanyagban

Az EMA véleménye egyértelműen az oxfordi koronavírus-vakcinába vetett bizalom növekedését eredményezte. Az elmúlt napokban ugyanis több európai ország felfüggesztette ideiglenesen az oltóanyag használatát, most pedig sorra jelentik be, hogy ismét oltanak az AstraZeneca készítményével. Így tett például Szlovénia, Németország és Spanyolország is. Emellett Lengyelország - bár nem tartozik azon országok közé, amelyek az előző napokban felfüggesztették a vakcina használatát - az AstraZeneca további igénybevételére biztatta a lakosságot. Egyébként Magyarországon is folytatódik a vakcinázás az oxfordi oltással - itthon nem látták indokoltnak a szüneteltetést.

