"Amelyik oltást engedélyezik, az biztosan biztonságos"

Mindig azt kell mérlegelni, hogy mi jár nagyobb kockázattal: egy beavatkozás, vagy annak elmaradása. Az biztos, hogy a koronavírus-fertőzés okozta lehetséges károsodások sokkal nagyobbak, mint a vakcina esetleges mellékhatásainak kockázata, így ebben a kérdésben mindenképpen az oltás a helyesebb döntés - szögezte le Müller Cecília.

Egy dolgozó megkapja a Moderna vakcináját a Mezőberényi Református Szeretetotthonban. Fotó: MTI/Rosta Tibor

"Mindegyik vakcina jó"

Mindegyik vakcina jó, és mindegyik beadatása helyes, ha az bizonyítottan kiváltja az immunválaszt, és biztonságosan alkalmazható - emelte ki a tisztifőorvos, aki már maga is megkapta az új típusú koronavírus elleni vakcina első adagját. Elmondása szerint semmilyen kellemetlen mellékhatása nem volt az oltásnak, még helyi reakciókat sem tapasztalt. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kollégái bőrpírról, izomfájdalomról és fejfájásról számoltak be a védőoltást követően.

h i r d e t é s

Mielőbb kezdenék a tömeges oltást

Koronavírus: mi a hazai szakértők véleménye a kínai vakcináról? A válaszért kattintson ide!

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy Magyarországon jól szervezetten, egy részletes oltási terv szerint halad a COVID-19 elleni vakcinázás, és amint lehet, a lakosság tömeges immunizálását is megkezdenék. Ehhez azonban megfelelő mennyiségű oltóanyagra vagy szükség. Ahogy György István, a területi közigazgatásért felelős államtitkár kiemelte, az oltási munkacsoport teljes mértékben támogatja a kormány törekvését, miszerint báhol is elérhető a hatékony és biztonságos vakcina, azt meg kell venni.

"Ahogy haladunk előre az oltási rendben, egyre több oltópont nyílik meg" - ismertette az államtitkár. Mint mondta, a kórházi és járóbeteg-szakellátó helyszínek mellett akár a szavazóköri helyeket is bevonják majd a vakcinázásba, de a háziovosi praxisok is maximálisan alkalmasak az oltási folyamatra.

Koronavírus: biztató híreket hozott a szennyvíz. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!