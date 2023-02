Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kína nagyobb együttműködését sürgeti a SARS-CoV-2-vírus eredetének feltárásában – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója. Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója azzal egészítette ezt ki, hogy a kifejezetten az új kórokozók eredetének kutatására alapított független szakértői tanács (Sago) világos javaslatokkal látta el a kínai hatóságokat a szükséges tanulmányok elvégzéséhez. Mint azt ismertette: az ilyen vizsgálatok elvégzése a tagállamok hatáskörébe tartozik, a WHO azonban eredményeket vár. Felidézte, hogy Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz ismételten támogatást ajánlott fel Kínának és követelte az igényelt tanulmányok elvégzését.

"Amíg ezek a tudományos munkák nem állnak rendelkezésre, addig a vírus eredetére vonatkozó elméletek továbbra sem kerülnek le az asztalról" – hangsúlyozta Ryan utóbbi kijelentésével arra a pekingi vezetés által következetesen tagadott elméletre hivatkozva, miszerint a vírus egy vuhani laborból szabadulhatott el.

