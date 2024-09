Cápatámadás: fülbevalót készít a kezébe fúródott fogakból egy búvár

Angus Kockott a francia polinéziai Mangareva szigeténél a sekély vízben sznorkelezett, amikor észrevette, hogy egy cápa közelít felé. Hogy fejét és nyakát megvédje, karját tartotta maga elé, a két és fél méteres hal néhány foga azonban beletört a bőrébe – számolt be a hátborzongató esetről a The Sun.

A cápa a sekély vízben támadt rá. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A kiskésével kopoltyún szúrta a cápát

A fiú gyors észjárásának köszönheti az életét: előrántott a zsebéből egy búvárzsinór elvágására használatos pengét, és kopoltyún szúrta a cápát. Ezután azonnal biztonságos helyre, egy zátonyra úszott, ahonnan egy katonai mentőhelikopterrel szállították kórházba. Végül egy hatórás műtéttel mentették meg az életét, aminek során idegeket és ínakat is helyreállítottak a karján. A fiú bőrátültetésen is átesett, a sérült végtagból több fogat és fogtöredéket is eltávolítottak.

Amikor a cápa megharapott, nem volt időm pánikba esni, egyszerűen cselekedni kell, ha az ember ilyen helyzetekben hatalmas adrenalinlöketet kap.

– nyilatkozott a horrorisztikus balesetről Angus, aki három heti lábadozást követően Tahitiről végül hazarepülhetett londoni otthonába, ahol további rehabilitációkon vesz részt. A cápa fogaiból pedig fülbevalót tervez készíttetni. A fiú annak ellenére, hogy sok úszó legrosszabb rémálmát élte át, nem neheztel a cápákra, és elmondása szerint alig várja, hogy újra folytathassa a vitorlázást.