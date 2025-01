A férfiak több mint háromszor nagyobb valószínűséggel halnak meg agysérülésben

A traumás agysérülések miatti halálozások országos adatai különböző korcsoportok és nemek esetében is eltérő halálozási arányt mutatnak – írja a ScienceDaily, a Taylor & Francis tanulmányára hivatkozva.

Az Egyesült Államok halálozási adatainak új elemzése feltárja a traumás agysérülések aránytalan hatását az idősebb felnőttekre, férfiakra és bizonyos etnikai csoportokra.

A Brain Injury folyóiratban megjelent tanulmány átfogó elemzést ad a traumás agysérülésekkel összefüggő halálesetekről az Egyesült Államok különböző népességcsoportjaiban 2021-ben.

Az eredmények azt mutatják, hogy az öngyilkosság továbbra is a traumás agysérülésekkel összefüggő halálesetek leggyakoribb oka, ezt követik a nem szándékos esések, és bizonyos csoportokat aránytalanul érintenek ezek a tragédiák.

Különösen a férfiak halnak meg traumás agysérülésekben a legnagyobb valószínűséggel

– ez több mint háromszorosa a nők arányának (30.5 százalék nő, 9.4 százalék férfi). A megfigyelt okok több oldalról megközelíthetők voltak, és tükrözték a gépjármű-balesetet követő sérülések súlyosságának különbségeit, valamint a nem és az életkor kölcsönhatását – a férfiaknál a traumás agysérülések kimenetele az életkor előrehaladtával romlik, míg a posztmenopauzás nők jobban járnak, mint a hasonló korú férfiak.

"Bár mindenkit fenyegethetnek a traumás agysérülések, egyes csoportoknak nagyobb az esélyük arra, hogy meghaljanak egy ilyen betegség következtében, mint másoknak. Meghatároztuk azokat a populációkat, amelyek a leginkább érintettek. A férfiakon kívül az idősebb felnőttek is különösen ki vannak téve a veszélynek, és a nem szándékos elesés is.” – mondja Alexis Peterson PhD., a National Center for Injury Prevention and Control munkatársa.

"Ezek az eredmények rávilágítanak a személyre szabott megelőzési stratégiák fontosságára a nagyobb kockázatnak kitett csoportok eléréséhez."

Milyen sérülések érhetik az agyat?

A sérülések a fejet érő ütésből vagy rázkódásból származhatnak, amely megzavarja a normál agyműködést, akár nem szándékos (például gépjármű-baleset vagy véletlen elesés), akár önkárosítás (öngyilkosság), akár testi sértés nyomán.

A National Vital Statistics Systemből származó adatok felhasználásával az új elemzés 69 473 traumás agysérüléssel összefüggő halálesetet azonosított az Egyesült Államok lakosai között 2021-ben – átlagosan napi 190 halálesetet.

Statisztikai modellezéssel a kutatók több tényező – például földrajzi régió, nem, faj és etnikai hovatartozás, valamint életkor – egyidejű hatását vizsgálták a TBI-vel összefüggő mortalitásra.

A tanulmány legfontosabb megállapításai a következők:

Az idősebb felnőtteknél (75 év felettiek) volt a legmagasabb a traumás agysérülésekkel összefüggő halálozások aránya, és ebben a korcsoportban a véletlen elesés volt a leggyakoribb ok.

37 635 traumás agysérüléssel összefüggő haláleset történt, amelyeket nem szándékos sérülésnek minősítettek (pl. gépjármű-baleset, véletlen lezuhanás, nem szándékos elütés egy tárgynak vagy tárgynak, egyéb).

30 801 személy szándékos sérülés (vagyis az öngyilkosság és emberölés) kategóriába soroltak.

A születéstől 17 éves korig tartó gyermekeknél a traumás agysérülésekkel kapcsolatos halálesetek körülbelül 4 százalékát (2977) okozták.

A szerzők hangsúlyozzák a kórházak és orvosok kritikus szerepét a traumás agysérülésekkel összefüggő halálesetek megelőzésében, különösen a magasabb kockázatú csoportok esetében. "Azáltal, hogy felmérik azokat a betegeket, akiknél nagyobb a traumás agysérülések kockázata, különösen az esések vagy mentális egészségügyi problémák miatt, az orvosok időben beutalhatják a beteget, és testreszabott beavatkozásokat javasolhatnak a további sérülések vagy halálesetek megelőzése érdekében" - mondja Dr. Peterson.