Megbetegíthet, ha így tisztítjuk a fülünket

A fül alapvetően öntisztuló szerv, és csak azoknak kellene tisztítaniuk, akiknek fokozott fülzsírtermelődésre hajlamos. Az Audispray reprezentatív felmérésében minden 4. magyar válaszolta azt, hogy hajlamos a füldugulásra, nekik lenne szükségük fültisztításra; a magyarok háromnegyedének pedig egyáltalán nem. Az eredmények azt mutatják, hogy ezzel szemben pusztán a magyarok 6 százaléka az, aki nem tisztítja a fülét.

Fültisztításra leginkább fültisztító pálcikát veszünk elő, holott a többség tisztában van azzal, hogy felsérthetjük vele a hallójáratot és akár a dobhártyát is, de minden másodikunk úgy van ezzel, hogy használja, mert eddig még nem lett semmi baja. A nők 49, a férfiak 39 százaléka tisztában van azzal is, hogy a fültisztító pálcika gyakori használata fokozza a fülzsírtermelődést, ezáltal növeli a bedugulás esélyét. Ennek ellenére a nők háromnegyede, a férfiaknak pedig 58 százaléka használ fültisztító pálcikát. Szappannal és vízzel inkább a férfiak tisztítják a fülüket: tízből három férfi és minden negyedik nő tesz így.

Bajt okozhat a túl gyakori fültisztítás. Fotó: Getty Images

A sima víz és fülmosásra való fülspray bevetése kapcsán nincsen szignifikáns különbség a nemek között: 28 százalék használ sima vizet fülmosásra, 16 százalék pedig fülmosásra való fülspray-t. Emellett 3 százalék orvost keres fel, hogy kimossa a fülét; ez utóbbi elkerülhető lenne fülspray használatával. Azért egy belső hang riadót fúj, hiszen gyerekeink fülét jóval kevésbé tisztítjuk fültisztító pálcikával, és sokkal inkább alkalmazunk náluk fülmosásra való fülspray-t a fülzsírdugó megelőzésére.

Itt a strandszezon, a fülünk bánhatja, ha sokat piszkáljuk

Minden tizedik magyar annyira nem tud élni fültisztító pálcika nélkül, hogy nem is érzi jól magát, ha legalább napi egyszer nem tisztíthatja ki vele a fülét. Ezzel egyébként is árthatunk magunknak, de strandszezonban különösen ajánlott az óvatosság. Nyáron leggyakrabban strandolás miatti fülpanaszokkal keresik fel dr. Tóth Eszter fül-orr-gégészt. „Fültisztító pálcikákat senkinek sem javasolt használnia, hiszen gyakori alkalmazásukkal pont ellentétes hatást érhetünk el, és fokozhatjuk a fülzsírtermelődést, sőt, felsérthetjük vele a hallójáratot és a dobhártyát is. Ha valaki szükségét érzi, hogy tisztítsa a fülét, akkor válasszon inkább erre való fülspray-t” - hívta fel a figyelmet a szakember.

Így kerülhetjük el nyaralás alatt a fülorvost

Banálisnak tűnhet, de fújjuk ki az orrunkat, amikor kell!

Ne tisztítsuk fültisztító pálcikával a fülünket, mert ekkor pont beljebb nyomjuk a fülzsírt! Nem beszélve arról, hogy még a hallójáratot és a dobhártyát is felsérthetjük.



Azok, akik hajlamosak füldugulásra, használjanak fültisztító spray-t megelőzésképp.



Ha pedig már beütött a krach, akkor érdemes kimondottan fülfájásra való fülspray-t keresni a patikában, amely csökkenti a duzzanatot. Ha a panaszok fokozódnak, és néhány nap után sem javul a füldugulás, esetleg a fülfájdalom, akkor mindenképp fül-orr-gégész szakorvoshoz kell fordulni.