Asztigmia: a harmadik leggyakoribb fénytörési hiba

Asztigmia esetén a tárgyak bármilyen távolságra vannak, elmosódottan homályosan látszódnak. Ennek oka, hogy az asztigmiás szem szaruhártyája nem tökéletesen gömb felszínű, egy átmérő irányába domborúbb, egy másik irányába kevésbé domború így az eltérő görbületű felszíneken áthaladó fénysugarak eltérő módon egyesülnek gyűjtővonalakká.

Az asztigmia lehet örökölt tulajdonság, de kialakulhat a növekedés során is.

Mik lehetnek a tünetei?

Az asztigmia a homályos látáson kívül okozhat fejfájást, szemfáradságot, betűtévesztést, gyengítheti a koncentrációs képességet is. Ez azért van, mert miközben hiábavalóan próbáljuk élesíteni a képet, összehúzzuk a szemünket, hogy jobban lássunk, ez pedig fárasztja a mimikai izmokat.

Az asztigmia, a rövidlátás és a távollátás után a harmadik leggyakoribb fénytörési hiba. Fotó: Getty Images

Hogyan kezelhető az asztigmia?

Az asztigmia legtöbb formája egyszerűen korrigálható, megfelelő látásjavító eszközökkel (szemüveg, kontaktlencse), vagy lézeres látásjavító szemműtéttel.

A szemüveggel való korrekció cylinderes lencsével történik. Az asztigmia értékét szintén dioptriában mérik, mint a rövid- és távollátás esetében. Ha más fénytörési hibával (rövid- vagy távollátás) együtt jelentkezik, a cylinder érték mellet alap dioptria értékre is szükség lehet.

Ma már többféle tórikus kontaktlencse is elérhető az asztigmia kezelésére, melyek illesztése a szokásosnál is fontosabb. Mivel a tórikus kontaktlencsék egy adott iránnyal rendelkeznek, a megfelelő helyzetben kell a szemfelületen maradniuk. Ha a lencsék nem illeszkednek megfelelően és elcsúsznak, a látás élessége is megszűnik. Kontaktlencse esetén a szemüvegnél használthoz képest kissé eltérő értékű cylinder szükséges.

Végleges megoldást a lézeres szaruhártya korrekció jelenthet, mely során pontos görbületi térkép alapján tervezik meg a műtétet, így a legapróbb egyenetlenségek is korrigálhatók vele.

A beavatkozás során nem kell tartani fájdalomtól, vagy különösebb kellemetlenségtől, valamint hosszú lábadozási időtől sem, hiszen a lézeres szemműtétet követően a páciensek gyakorlatilag azonnal visszatérhetnek a hétköznapi tevékenységükhöz. A csupán néhány percig tartó lézeres szemműtét után azonnal tapasztalható a látásjavulás.