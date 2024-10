„Szeretnénk a segítségnyújtást egy szinttel magasabbra emelni” – 18 millió forint vár gazdára

Egy hazai egészségügyi intézmény vagy iskola működésének finanszírozása hatalmas feladat, és talán nem is a CSR-programok dolga. Van azonban olyan támogatási forma, aminek van értelme, és kellőképpen hatékony lehet. Így gondolkodhatott a BioTechUSA-cégcsoport vezetése is, amikor meghirdette az Egészségért Díj lehetőségét.

Az általuk kategóriánként kínált 5 millió forint működtetésre kevés lenne, ám ahhoz szép összeg, hogy egy-egy előremutató programot, fejlesztési ötletet, innovatív megoldást támogassanak belőle. Olyan kezdeményezéseket keresnek, amelyek nem csupán helyi szinten hozhatnak változást, hanem országos szemléletformálást, és vadonatúj működési elveket is meghonosíthatnak.

Fotó: Getty Images

„Egyszeri támogatások helyett hosszú távú CSR-aktivitásokra, partnerségek kialakítására törekszünk. Szeretnénk ezzel a segítségnyújtást egy szinttel magasabbra emelni - mondja Halász Adrienn, a BioTechUSA-cégcsoport CSR Team Leadje. – Az elmúlt években rengeteg innovatív látásmóddal rendelkező profi szakemberrel találkoztunk, és szeretnénk, ha az ötleteik megvalósulnának a segítségünkkel. Ilyen volt például a legrégebb óta működő hazai felnőtt evészavar-központtal, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Pszichoszomatikus Szakrendelőjével való együttműködésünk, melynek eredményeként létrejött egy applikáció a problémában érintettek támogatására és családtagjaik bevonására. Mint cégcsoport, három évtizedes múltunkkal hiszünk abban, hogy az innovatív ötletek olyan gyakorlati megoldásokat eredményeznek, amik képesek növelni egy intézmény hatékonyságát. Nekünk pedig jó érzés, hogy érdemi dologra adjuk a dotációt.”

Fotó: Getty Images

A BioTechUSA oktatási területről is várja a pályázókat. Mint Halász Adrienn elmondta, a vállalat számára fontos, hogy az egészséges életmód alapelvei minél több emberhez eljussanak. „Szeretnénk felhívni a figyelmet az egészségtudatosság és a társadalmi jóllét fontosságára, ezért kreáltunk egy olyan kategóriát, amely iskolai képzésekre fókuszál. Hiszen a gyerekek a jövő zálogai. Gyökeres változást csak akkor érhetünk el, ha egészen kicsi kortól kezdve terjesztjük az egészségtudatos szemléletet.”

Fotó: Getty Images

A beérkező pályázatokat független szakmai zsűri bírálja el; a grémiumban a HáziPatika és a Gyerekszoba.hu főszerkesztője, Kempf Zita is helyet kapott. Mint mondja, szíve szerint minden „jó ügy” mellé odaállna, ha oktatásról vagy egészségmegőrzésről van szó. „Sajnos azonban nem lehetünk ott mindenhol, ahol értéket hoznak létre, ezért fontos, hogy jól válogassunk. A legjobb fejlesztésekre is ráfér a segítség – egy üzleti partner vagy egy médium közvetítésével. Az én dolgom zsűritagként az, hogy a jók közül is a legjobbakra irányítsam a figyelmet, ez pedig igazi örömmunka számomra. Ami pedig az egészségtudatosságot illeti… jó lenne, ha minél többen megértenék, hogy akkor kellene a leginkább foglalkozniuk magukkal, amikor még nincsen panaszuk. Az egészség a legfontosabb értékünk, hiszen ha elvész, nehezen pótolható. Márpedig ha egészség van, akkor minden van, ha nincs, akkor minden sokkal nehezebbé válik. Minden társadalmi szerepvállalás fontos tehát, amivel ezt a kincset segítünk megőrizni.”

A ‘BioTechUSA az Egészségért Díj’ kategóriái:

Az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenysége

Az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési terve

Az év legkiemelkedőbb edukációs módszertana vagy egészségműveltséget célzó edukációs kampánya

A győztes pályázatot benyújtó szervezeteket kategóriánkként 5-5-5 millió forinttal támogatja a BioTechUSA, illetve közönségszavazás útján egy különdíj is kiosztásra kerül 3 millió forint értékben.

A pályamunkákat a zsűri és a BioTechUSA-cégcsoport november 3-ig várja.

További információk és a részletes pályázati feltételek a biotechusa.hu/biotechusa-dij oldalon érhetők el.