Koronavírus: miért baj, ha endemikussá válik?

A napokban dr. Michael Ryan, a WHO egészségügyi sürgősségi programjának ügyvezető igazgatója arról beszélt, hogy soha nem szabadulunk meg a COVID-19-től, az új koronavírus által okozott légzőszervi betegségtől. "Fontos, hogy világossá tegyük: ez a vírus csak egy újabb azok közül, amelyek endemikussá válhatnak a közösségeinkben, és talán soha nem tűnik el. Nem hiszem, hogy bárki előre láthatná, hogy ez a betegség megszűnik-e valaha, vagy nem."

Talán sohasem szabadulunk meg teljesen a SARS-CoV-2-től - Fotó: Getty Images

Hangsúlyozta, hogy mivel ez egy újonnan felfedezett koronavírus, amellyel első ízben találkoztak az emberek, ahhoz, hogy egy oltással teljesen megsemmisítsük, annak a létező legjobbnak kellene lennie. Ez azt jelenti, hogy ez a vakcina csak akkor érheti el a kívánt hatást, ha nagyon hatékony és mindenki számára elérhető, és be is oltatjuk magunkat.

Mi az endemikus vírus vagy betegség?

Ahhoz, hogy Michael Ryan szavait pontosan megértsük, tisztában kell lennünk néhány járványtani szakkifejezéssel, először is az "endemikus" vagy "endémiás" jelző jelentésével. Korábban ezt olyan betegségekre értették, amelyek bizonyos szükebb helyeken állandóan előfordulnak, mig másutt rendszerint nem, vagy csak ritkán észlelhetők. Mostanában azonban a szó valójában arra utal, hogy a betegség, illetve a mögötte álló kórokozó elterjedtsége eléri azt a szintet, amikor általában jelen van egy közösségben. "Ha egy vírus endemikus, akkor az emberek között folyamatosan kering" - jelentette ki a Prevention egészségportálnak William Schaffner, afertőző betegségekszakértője, a Vanderbilti Egyetem orvosi karának professzora.

De nem ez az egyetlen orvosi kifejezés, amelyet a járvánnyal, illetve a betegségek terjedésével kapcsolatban érdemes megismernünk. Nézzük a legfontosabbakat!

Endemikus: az adott betegség folyamatosan jelen van a közösségben.

Sporadikus: a betegség ritkán és szabálytalanul fordul elő.

Hiperendemiás: a betegség tartósan magas szinten fordul elő egy adott területen.

Epidémiás: a betegség járványt okoz, azaz az esetek száma (általában hirtelen) megnövekszik, amely meghaladja az adott populációban általában várható szintet.

Kitörés: hasonló a járványhoz, de kisebb földrajzi területekre korlátozódik.

Klaszter: egy adott helyen és időben megjelenő esetcsoport, amely meghaladja a várakozásnak megfelelő szintet.

Pandémia: világjárvány, de legalább is olyan járvány, amely több országban vagy kontinensen elterjed általában sok embert érint.

A legjellemzőbb példa a kanyaró. Régebben endemikus volt a világ nagy részén, és rendszeresek voltak a kanyarójárványok. De sikerült kidolgozni ellene egy rendkívül hatékony oltást, amely szinte teljesen kiszorította az életünkből. Újabban - éppen az oltások elhanyagolásának következtében - ismét megjelentek a kanyarós esetek, ami azt mutatja, hogy ha egy vírust le is győzünk, és nem okoz megbetegedéseket, mert az emberek szervezete felkészült, hogy felvegye vele a harcot, attól még itt keringhet közöttünk.

Azok a kórokozók is endemikus vírusok, amelyek a megfázást és az influenzát okozzák. Mindig velünk vannak, és az életünk szokásos részei. Amikor megfelelőek a körülmények a szaporodásukhoz, akkor kitöréseket, járványokat okoznak. Michael Ryan a HIV-et is az endemiás vírusok között említette. "A HIV nem tűnt el, de megértettük a vírust, megtaláltuk a terápiákat és a megelőzési módszereket, ezért az emberek nem érzik magukat annyira kiszolgáltatottnak, mint korábban" - magyarázta.

Hogyan kezelik általában az endemiás vírusokat?

A náthával nem igazán kezdünk semmit, hiszen csak kellemetlen, de nem különösebben veszélyes. A kanyaró és az influenza azonban különböznek egymástól. Komoly szövődményeket és akár halált is okozhatnak, ezért az orvosok nagyobb figyelmet fordítanak a terjedésük megelőzésére. "Akkor lennénk ideális helyzetben, ha a fontos endemikus vírusok ellen mindenki biztonságos és hatékony oltást kapna, így az esetszámot a lehető legalacsonyabb szintre lehetnek csökkenteni" - szögezte le Schaffner professzor, aki arra számít, hogy az új koronavírus is endemiás lesz, és lényegében olyan szezonálisan fog megjelenni, mint az influenza. Azaz a kórokozó mindig itt lesz körülöttünk, de az esetek száma várhatóan növekedni fog a hidegebb hónapokban.

Az új koronavírus, a SARS-CoV-2 több okból is jelentős kihívás elé állatja az emberiséget. Gondot okoz például az, hogy nem egyformán hat a fertőzöttekre; sokan úgy vészelik át a fertőzést; hogy nem is tudnak róla, de a kórt mégis terjesztik. Az sem segít a helyzeten, hogy a koronavírus a szervezet egészét támadva különféle súlyos szövődményeket okozhat; továbbá a betegség súlyossága nincs arányban a szervezetben előforduló vírusok mennyiségével; a terjedése komoly változatosságot mutat az egyes országokban, sőt azokon belül is; illetve a helyi adatbázisok egyesítéséből előálló adatok nem felelnek meg a központilag vezetett statisztikáknak. Ezért a SARS-CoV-2-ről elsősorban elmondhatjuk, hogy egyelőre meglehetősen kiismerhetetlen. És ez valószínű azután is így marad egy darabig, ha hatásos vakcinát vagy gyógyszert tudunk kifejleszteni ellene. Részletek!

Ezért úgy vélik a szakértők, hogy a közösségi távolságtartás intézkedései is hullámszerűen visszatérnek a járványveszélyes hónapokban. "Arra számíthatunk, hogy minden ősszel és télen nemcsak az influenza, hanem a COVID-19 fenyegetése is megjelenik, és kisebb-nagyobb mértékben érinteni fogja a lakosságot" - figyelmeztet Schaffner. Ezzel Amesh A. Adalja, a Johns Hopkins Egészségbiztonsági Központ vezető tudósa is egyetért. "A SARS-CoV-2 egy hatékonyan terjedő vírus, és tudjuk, hogy más koronavírusok is endemiákussá váltak. Folytatni fogjuk az esetek, a kórházi kezelések és a halálozások elemzését, amíg nem találunk hatékony oltást, és amíg el nem tűnik" - jelentette ki.