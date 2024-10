Kétségbeesett Facebook-posztban toboroz szakorvosokat az érdi kórház

Sem az álláshirdetések, sem a közvetlen megkeresések nem vezettek sikerre, ezért Bárány Zsolt, az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója a közösségimédia-felhasználókhoz fordult segítségért az intézményt sújtó szakemberhiány enyhítése érdekében. „Gondoltam egy nagyot: alakítsunk mi, vagyis a Romics ellátási területéhez tartozó 100 ezer ember egy gigantikus projekt teamet, mely projekt célkitűzése az intézménybe szakorvosok verbuválása” – fogalmaz Bárány a posztban. Mint írja, néhány megosztás révén nagy tömegeket lehet elérni, és „jelen nyomorúságunkban ezt az eszközt mint verbuválási lehetőséget vétek lenne kihagyni”.

A rendhagyó álláshirdetésben arra is rámutat, hogy az érdi rendelő mellett szól vonzerőként, hogy a szakorvosok beköltözhetnek az intézmény épületében található szolgálati lakásokba. A bérleti díj csupán 800 forint négyzetméterenként, illetve az általános forgalmi adó. „Érdről akár tömegközlekedéssel, akár közúton 40-60 percen belül el lehet jutni a legtöbb budapesti kórházba” – hangsúlyozza Bárány, kiemelve, hogy így arra is adott a lehetőség, hogy „egy kórházban teljes állásban dolgozó fiatal szakorvos naponta innen ingázzon, és másodállásban a Romicsban is tudjon rendelni”.

Az érdeklődők jelentkezését a titkarsag@erdirendelo.hu címre várják. „Nem szoktam ilyet kérni, de nagyon örülnék, ha ezt a bejegyzést (kvázi álláshirdetést) minél többen megosztanák. Helyzetünk a fent felsorolt szakrendelések esetében több mint kétségbeejtő” – zárja bejegyzését a főigazgató.

Borítókép: Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény/Facebook