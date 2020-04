Infografika: így kell elállítani az orrvérzést

Kétféle orrvérzés létezik. A gyakoribb és jobban ismert esetben az orr elülső részében felszakadó erek miatt alakul ki a vérzés, amely az orrlyukon távozik. Vérzés azonban az orr hátsó traktusában, szaglószervünk legmélyebb részén is keletkezhet. Ebben az esetben a vér a garatba ürül, és ez akár veszélyes is lehet. Tavasszal erről a problémáról fontos beszélni az allergia miatt is. A vérzés ugyanis többnyire valamilyen irritáció nyomán jelenik meg. Ilyen a száraz levegő, amikor túl sokat tartózkodunk olyan helyiségben, ahol alacsony a páratartalom. Aztán tavasszal a különféle pollenek megjelenésével az orr belső nyálkahártyája további ingerlésnek van kitéve. Ez önmagában is kiválthat orrvérzést, hát még akkor, ha dörzsöljük az orrunkat. Más okok is állhatnak a háttérben, de ezekről, ahogyan a vérzés elállításáról is infografikánk foglalja össze a fontos tudnivalókat.