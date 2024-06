Átadták a debreceni gyermeksürgősségi központot

Tovább szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és egyre többfelé kisüt a nap. A kisebb-nagyobb csapadéktömbök, gócok súlypontja egyre inkább a Dunától keletre eső tájakra tevődik át, de délután az Alpokalján is kialakulhat néhány zápor, zivatar. Ez utóbbi legnagyobb számban az északkeleti harmadban valószínű, felhőszakadásra is ott van több esély. A szél elsősorban zivatarok környezetében lesz erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő estére 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A tegnapi kettős fronthatás ma is kitart.