A magas vérnyomás egyszerű kezelése

A pulzus és a vérnyomás könnyen mérhető, sőt ez ma már megvalósítható a különböző élethelyzetekben, akár egész napon át követve a változásokat a beteg tevékenységének zavarása vagy megszakítása nélkül. Ehhez az otthon használható egygombos vérnyomásmérőktől kezdve a fitneszkarpereceken keresztül az okosórákig és a mobileszközökhöz kapcsolható viselhető szenzorokig számos eszköz elérhető. A begyűjtött adatok összekapcsolhatók más egészségi paraméterekkel, sőt összehasonlíthatók más emberektől származó jellemzőkkel is - írja a Forbes magazin.

A vérnyomás folyamatos monitorozása nagy változást hozhat az egészségügyben. Fotó: iStock

A vérnyomásmérés demokratizálása valóságos forradalmat indíthat el az orvoslásban, hiszen az egyre újabb érzékelők segítségével mind több élettani paraméter válik rögzíthetővé az alvási karakterisztikáktól kezdve, a verejték összetételének változásán át a szervezetben zajló elektromos aktivitást vagy éppen az emésztési folyamatot jellemző tényezőkig.

Ha valaki nem betegszik meg, akkor nem kell kezelni - ez a legolcsóbb a társadalom és az egyén számára is. Jelenleg azonban amagas vérnyomásmég népbetegség. Hiába világos egyre szélesebb kör számára, hogy a megelőzéshez nem szükséges a vérnyomásértékek romlásának konstatálása. Sőt a lényeg éppen az volna, hogy olyan életmódot folytassunk, amellyel a mutató meg sem közelíti a vörös zónát. Mert, ha valakinek magas a vérnyomása, akkor nagyobb esély van rá, hogy például szívrohamot kap, károsodik a veséje vagy a szeme, más súlyos következményekről nem is beszélve. Nem véletlenül nevezik a magas vérnyomást néma gyilkosnak, hiszen legtöbbször nincsenek folyamatosan fennálló kellemetlen tünetei. Ezért az említett eszközök lassan abban hoznak forradalmi, vagy inkább gyors evolúciós változást, hogy figyelmeztetik viselőjüket egészsége megromlásának veszélyére. Mindez pedig kiválthatja a válaszlépéseket.

Mit tehetünk magunkért?

Ha megnézzük, hogy mit tehet egy ember saját keringési egészsége megőrzéséért, akkor kiderül, hogy bizony elég sokat, mert az életmód akadályozhatja, segítheti, sőt feleslegessé is teheti a gyógyszerezést vagy a kezeléseket. Nézzük, hogy milyen lépésekkel előzhető meg vagy csökkenthető a magas vérnyomás és mérsékelhetők a vele járó kockázatok.

1. Kerüljük a nátriumot! A só növeli a vér mennyiségét és a vér artériákon való átjuttatásához szükséges nyomást. Nem elég mellőzni az ételek sózását, kerülni kell az általában sok sót tartalmazó feldolgozott és előre csomagolt élelmiszereket.

2. Fogyasszunk nyers gyümölcsöt és zöldséget! A gyümölcsökben és zöldségekben található rostok természetes módon járulhatnak hozzá a magas vérnyomás csökkentéséhez. A zeller különösen jótékony, mert kitágítja az ereket, megkönnyíti a vér szabad áramlását a testben.

3. Használjunk sok fokhagymát! Számos egészségi előnye mellett a fokhagymáról kiderült, hogy szintén jelentősen csökkentheti a vérnyomást. Gazdag szeléntartalmának köszönheti, ez az elem ugyanis akadályozza a vér alvadását, ezzel pedig segíti az akadálytalan véráramlást és stabilizálja a vérnyomást.

4. Jöjjenek a gyógynövények! Különböző gyógynövényeknek van értágító hatása, amely által csökkenik a vérnyomást. Például a galagonya az egyik olyan flavanoidokban gazdag gyógynövény, amely hosszú távú kezelések során sikeresen csökkenti a vérnyomást. De például a fekete ribizli és a fagyöngy is hatásos természetes vérnyomáscsökkentő.

5. Jót tesznek a halak és halolaj. Sajnos a magyar étrendnek nem rendszeres szereplői a halak. Pedig az olajban gazdag húsú fajok, így a hazai pisztráng, vagy a tengeri halak közül a makréla, a szadinia, a hering vagy a lazac sok omega-3 zsírsavat tartalmaznak, amelyek megakadályozzák az alvadást és az artériák elzáródását. A halolaj (ha kapszulában is szedjük) idővel szintén hígítja a vért,és segíti a könnyebb, egyenletesebb véráramlását.

6. Oltsuk ki a stresszt! A stressz - a miatta felszabaduló hormonokkal - növeli a vérnyomást a pulzusszám felgyorsításán és az erek összehúzódásán keresztül. Ezért, ha megtanuljuk leszerelni a stresszt, lelassítani a légzésünket és a szívverésünket, azzal a keringési rendszerünknek is jót teszünk.

7. Tréningezzünk! Ha valaki hetente háromszor fél-egy órát szentel a testmozgásra, számíthat rá, hogy idővel a vérnyomása csökkenni fog. Ha valaki nem sportol rendszeresen és intenzíven, jobban teszi, ha csak mérsékelt testmozgást végez, mert ez a szív számára előnyösebb, mint a rendszertelen, és órákon át tartó magas intenzitású edzés.

8. Több káliumot! Ez az ásványi anyag nélkülözhetetlen a normális szívműködéshez. Ha valaki túl sok nátriumot fogyaszt, annak valószínűleg káliumhiánya is van. Ezért fogyasszunk több káliumot, és kevesebb nátrium marad a szervezetünkben. Bizonyított, hogy a kálium hatékonyan csökkenti a vérnyomást, ezért szükségesek az olyan káliumban gazdag ételek, mint az édes burgonya, a spenót, a borsó vagy a banán.

Ha mégis gyógyszer kell

Előfordulhat, hogy minden szabályt betartunk, mégsem marad a vérnyomásunk az ideális 120/80-as szinten. És persze vannak olyanok, akik nem is próbálkoznak. Mivel a magyar táplálkozási szokások és a közismerten mozgásszegény életmód rengeteg embert érint, sokaknak a vérnyomásuk kezelésére gyógyszerekre is szükségük van. Mihez nyúlhatnak az orvosok?

Vízhajtók. Ezeket a gyógyszereket arra tervezték, hogy csökkentsék a nátrium mennyiségét a szervezetben, ami elősegíti a vérmennyiség csökkentését.

Angiotenzin II receptor blokkolók. Ezek a hatóanyagok blokkolják az ereket szűkítő anyagot. Ezek a gyógyszerek a szívelégtelenséggel és veseelégtelenséggel küzdő betegek számára a leghasznosabbak.

Béta-blokkolók. Alapvetően a szívet terhelő munkát csökkentik ezek a vegyületek, de tágítják az ereket is, aminek végeredményeként a szív ritkábban dobog. Akkor a leghatékonyabbak, ha tiazid vízhajtókkal együtt alkalmazzák őket.

Kalciumcsatorna-blokkolók. A kalciumcsatorna-blokkolók megnyugtatják az erek izmait, illetve néhány változatuk lassítja a pulzust. Egyes betegeknél jobb eredményeket hoznak, mint a béta-blokkolók. Ha valaki kalciumcsatorna-blokkolót szed, ne egyen grapefruitot, mert az egészségtelen.

Renin gátlók. Ezek az anyagok azzal segítik csökkenteni a vérnyomást, hogy lelassítják az ellenkező hatású renin enzim termelést.

Alfa-blokkolók. Az alfa-blokkolók korlátozzák az érrendszeri idegimpulzusokat, ami minimalizálja a véredényeket szűkítő anyagok hatásait.

Alfa béta blokkolók. Az idegimpulzusok blokkolása mellett ezek a gyógyszerek segítenek lassítani a szívverést, ami korlátozza a vér pumpálását az erekben.

Centrálisan ható szerek. Az ilyen gyógyszereket arra használják, hogy blokkolják az agyból származó jeleket, amelyek arra szólítják fel az idegrendszert, hogy fokozza a pulzust.

Értágítók. A hatóanyagok megakadályozzák az artériák izmainak túlfeszülését.

A magasvérnyomás-betegség, vagy más néven hipertónia a fejlett országokban, így hazánkban is népbetegségnek számít. A népesség mintegy 15 százalékának van tartósan magas vérnyomása, ám feltehetően ennél sokkal szélesebb kört érint. Évente csaknem 5000 magyar ember halála írható a betegség számlájára. Más becslések szerint még aggasztóbb a helyzet, mivel minden nyolcadik halálesetben játszik közre a magas vérnyomás, ezzel maga mögé utasította a tumoros megbetegedéseket is.

Ha valaki szédül,fejfájásgyötri vagy hányingere van, gyanakodhat rá, hogy nincs rendben a vérnyomása. De vannak olyan emberek is, akiknél nincs tünet. Így aztán kinek ezért, kinek azért érdemes rendszeresen elmenni a háziorvoshoz és ellenőriztetni a vérnyomását. Ha valaki úgy gondolja, nincs oka, hogy neki magas vérnyomása legyen, biztosan téved. A magas vérnyomásos esetek többségének ugyanis nincs azonosítható oka, azaz nem szükséges meghatározható ok a magas vérnyomás kialakulásához. Ezeket a típusokat esszenciális primer hipertóniának nevezik. A szekunder hipertónia az esetek 10 százalékában fordul elő, amikor van egy mögöttes ok. Ezekben az esetekben a vérnyomás általában hirtelen emelkedik meg.