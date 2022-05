Fontos, hogy a várandós nők is be legyenek oltva a koronavírus ellen - hangsúlyozták brit orvosok egy nagyszabású vizsgálat eredményére hivatkozva, miszerint a védőoltások nemcsak biztonságosak, hanem a halvaszületés kockázatát is csökkentik.

Szakemberek régóta hangsúlyozzák a kismamák koronavírus elleni vakcinával való beoltásának fontosságát. Fotó: Getty Images

Amint arról a Guardian cikke is beszámolt, a londoni Szent György Egyetem és a brit Szülésznők és Nőgyógyászok Királyi Kollégiumának kutatói 23 tanulmányt és vizsgálatot elemeztek, hogy felmérjék az oltások biztonságosságát. Ennek során több mint 117 ezer állapotos, koronavírus elleni vakcinával beoltott nő adatait összegezték. Az eredmények azt mutatták: náluk 15 százalékkal csökkent annak esélye, hogy gyermekük halva születik.

A vizsgálatba bevont állapotos nők többsége a Pfizer vagy a Moderna vakcináját kapta: ezek a második adag után hét nappal 89,5 százalékos védettséget nyújtottak a koronavírus-fertőzéssel szemben. A résztvevőnél nem volt bizonyíték a vetélés, koraszülés vagy egyéb terhességi komplikációk nagyobb kockázatára.

"Eddig a terhesség alatt felvett vakcinákkal kapcsolatos adatok többsége arra utalt, hogy az az állapotos nőt védi a koronavírustól. Most bizonyítékunk van arra, hogy a vakcinák a babát is védik" - fogalmazott Asma Khalil, a londoni Szent György kórház professzora.

Vannak, akik állapotuknál fogva kiszolgáltatottabbak

A koronavírus-fertőzés a halvaszületés és a koraszülés nagyobb kockázatával is összefügg. Kutatások szerint a vakcinák a súlyos lefolyású megbetegedés elleni védelemmel csökkentik a halvaszületés kockázatát, ugyanakkor a tanulmány arra nézve csak utalásokat talált, hogy a vakcina a koraszülés esélyét is csökkentette.

"Ha egy terhes nő úgy véli, nem lesz baja, ha elkapja a fertőzést, a vakcinának akkor is van potenciális előnye a baba számára" - hangsúlyozta Khalil.

Edward Morris, a brit Szülészek és Nőgyógyászok Királyi Kollégiumának elnöke mindehhez azt is hozzátette: "ha valaki állapotosan elkapja a vírust, akkor nagyobb a kockázata a súlyos megbetegedésnek".