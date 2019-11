Ők lettek 2019 Egészséghősei

Az idei évben immár harmadik alkalommal hirdette meg a Házipatika.com Egészséghősök pályázatát, amelynek keretében olyan hétköznapi hősöket kerestünk, akik tevékenységükkel sokat tesznek más emberek életéért, egészségéért, helyes életmódjáért Magyarországon. Összesen öt kategóriában vártuk a nevezéseket, így Orvos, Egészségügyi szakember, Influencer, Híresség és Projekt kategóriában. A beérkezett pályázatok közül egy hétfős szakmai zsűri döntése alapján hirdettünk győzteseket, valamint minden kategóriában közönségdíjak is gazdára találtak az olvasók által leadott több mint tízezer szavazat alapján.

A szakmai zsűri tagjai: dr. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség elnöke, dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke, Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-igazgatója, 2017 Egészséghőse, Nagy-Tóth Ildikó, a Mályvavirág alapítvány elnöke, Zöldi Péter közgazdász, egészségügyi menedzser, a weborvos.hu ügyvezető igazgatója. az Orvosok Lapja lapmenedzsere, Farkas Dániel, a Star Network Influencer ügynökség szakmai vezetője és Kulcsár Hajnal, a HáziPatika.com főszerkesztője.

Lássuk tehát, kik lettek 2019 Egészséghősei!

Öt kategóriában tíz díjat kaptak 2019 Egészséghősei

Orvos kategória

A szakmai zsűri díjazottja: dr. Geréby Krisztina

Mint az Uzsorki utcai kórház neonatológus, gyerekgyógyász főorvosa dr. Geréby Krisztina elkötelezettségével és kitartásával sokat tett az intézmény szülészet-nőgyógyászati osztályának szemléletváltásáért. Néhány éve még a napirend része volt az anyák és babák mindennapos, többórás rutinszerű elkülönítése, a szülés utáni többórás szeparáció, a császármetszés utáni félnapos szeparáció, illetve rendszeres volt a cukros vízzel itatás, valamint az anyák kizárása a vizsgálatokról. A doktornő kezdeményezőkészségének hála mára ez megváltozott, ma már természetes a baba-mama egység tiszteletben tartása.

Közönségdíjas: dr. Király Balázs

A XV. kerületi Zsókavár utcai gyermekorvosi rendelő orvosa a Zsókavár a Gyermekeink Egészségéért Alapítvány kurátoraként rengeteget tett a korábban sötét, ablaktalan, lehangoló rendelő felújításáért. Önkormányzati és európai uniós forrásból sikerült egy olyan barátságos környezetet létrehozni, ahová a szülők is szívesebben viszik gyermeküket, illetve ahol a kicsik is jobban érzik magukat, amíg várakoznak az ellátásra. A rendelőben számos extra vizsgálat elérhető, továbbá képzéseket is szerveznek szülőknek és szakembereknek.

Egészségügyi szakember kategória

A szakmai zsűri díjazottja: Gáspár Attila

Mentőtiszt és rendőrtiszt, a Készenléti Rendőrség és az Országos Mentőszolgálat alkalmazottja. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat, a Johannita Mentőszolgálat és a Magyar Afrika Társaság tagjaként az elmúlt 25 évben számtalanszor vett részt és szervezett egészségügyi szűréseket, adománygyűjtéseket rászoruló térségekben - országhatáron belül és kívül. A segélyszervezetekkel együtt többször vett részt a földrengéssel sújtott katasztrófák elhárításában Ázsiában és több hetet töltött afrikai misszióban betegellátással és betegségmegelőző felvilágosítással. Rendőri és mentőtiszti munkáját összekapcsolva megálmodta és létrehozta a rendőri Police-medic tanfolyamot, amely keretében a rendőrség állományát oktatja újraélesztési ismeretekre. Jelentős részben az ő munkásságát dicséri, hogy a közelmúltban az utcai rendőrök több sikeres újraélesztést is végrehajtottak.

Közönségdíjas: dr. Csupor Dezső

Gyógyszerész, a Szegedi Tudományegyetem oktatója és kutatója. Szakmai tevékenysége mellett sok időt fordít a szakterületével kapcsolatos kapcsolatos ismeretterjesztésre, továbbképzésre is. Az interneten keringő tévhitek és félrevezető tartalmak ellensúlyozására két blogot, egy vlogcsatornát és egy Facebook-oldalt is elindított. A tartalmak szerkesztése során hiteles, de közérthető módon törekszik feltárni a különféle álhírek és mítoszok mögött rejlő valóságot a laikus közönség számára.

Influencer kategória

A szakmai zsűri díjazottja: Csíkos Andrásné

Közösségimédia-felületein a háromgyermekes pécsi édesanya az aktív életmód fontosságára hívja fel a figyelmet, hasznos és egyszerű gyakorlati tippet adva követőinek, hogy miként csempészhetnek minél több mozgás a hétköznapjaikba. Több száz bejegyzést tett közzé az elmúlt években Instagram-oldalán, amelyet immár közel 110 ezren követnek.

Közönségdíjas: Cserháti-Herold Janka

Termékenységtudat-oktató, a hormonmentes.hu blog alapítója, vlogger. Youtube-csatornájára eddig több mint 100 ezer néző iratkozott fel. Tanfolyamain arra tanítja a nőket, hogyan ismerjék meg a saját termékenységük, ciklusuk egyedi működését, illetve hogy miként használhatják ezt a tudást fogamzásgátlásra vagy éppen babatervezésre, továbbá az egészséges testtudat kialakítására.

Híresség kategória

A szakmai zsűri díjazottja: Hozleiter Fanny, Mosolyka

Fannynak gyermekként az orvosok 18 évet jósoltak, ma már elmúlt 30 éves, és szándékosan nem használja a diagnózist, amit az orvosok egy bélyegként raktak rá. Így fejlődik. Bestseller író, aki boldog házasságban él. Mosolyát egy ország ismeri, sokan szeretik különleges stílusát. Előadásainak és életének központi témája az egyén szabadsága, választása, felelőssége, azt vallja, mindannyian magunk döntjük el, hogy mit hozunk ki az életünkből.

Álmodozás helyett élményeket gyűjt. Motivációs előadásokat tart világszerte. Különleges stílusát imádják. Célja, hogy egyszer az asztal tetején táncoljon és kéz a kézben sétáljon társával, Sankóval a saját lábain. Sokat tesz fejlődéséért, a Mosolyka MOST Alapítvány képviseletében motivációs előadásokat tart, lélekemelő filmeket készít, felhívja a figyelmet a pillanat értékére, és másokat is arra inspirál, majd helyett MOST tegyenek magukért és másokért.

Közönségdíjas: Balogh László, dr. Lala

Lala bohóc a legismertebb bohócdoktor az országban, a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány vezetője. A legtöbben a Magyar Televízióban 1984-ben indult, több éven át futó Cigánykerék című sorozatból ismerhetik. Két évtizede folyamatosan járja a kórházakat, hogy bohócruhájában mosolyt csaljon a beteg gyerekek arcára, elősegítve ezzel gyógyulásukat.

Projekt kategória

A szakmai zsűri díjazottja: OKOSTÁNYÉR

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által készített táplálkozási ajánlás felnőttek és a 6-17 éves korcsoport számára nyújt támpontot az egészséges étkezés legfontosabb alapelveivel kapcsolatban. Az OKOSTÁNYÉR végigvezeti az érdeklődőket a különböző élelmiszercsoportokon, és választ ad arra, hogy mi és mennyi kerüljön napi szinten tányérunkra annak érdekében, hogy egészségesen táplálkozzunk. A program a Magyar Tudományos Akadémia ajánlásával is rendelkezik.

Közönségdíjas: Orosvári Zsolt

A sárbogárdi kétgyermekes édesapa tevékenységének híre bejárta az országos sajtót, amikor egy személyes tapasztalat kapcsán úgy döntött, nem nézi tovább tétlenül, hogy több hazai kórház gyermekosztályán a messziről érkező édesanyák kénytelenek a földön aludni, ha gyermekük mellett szeretnének maradni. Az "Ágyat az anyukáknak" akció meghirdetése révén több száz összecsukható ágyat juttatott el több tucat gyerekeket ellátó egészségügyi intézménybe, valamint hátrányos helyzetű gyermekeket ellátó intézményekbe. Emellett idén nyáron légkondícionáló berendezések beszerzésében és felszereltetésében is segítséget nyújtott gyerekkórházak számára. Az ötletet a Magyar Kórházszövetség (MKSZ) felméréséből merítette, miszerint a hazai kórházak betegszobáinak 98 százalékában nincsen klímaberendezés, ami nemcsak a betegek komfortérzete, hanem a fertőzések terjedése miatt is aggályos.

Tekintse meg a díjátadó ünnepségről készült fotógalériánkat!