Tünetek, amelyek méhtestrákra figyelmeztethetnek

A méhtestrák a méh belső részének daganatos elváltozása; legismertebb szövettani típusai a méhnyálkahártya (endometrium) rákja, valamint a méh szarkómája (mioszarkóma). Az összes női daganat kb. 5 százalékát teszi ki, és jellemzően a 60 év feletti nőket érinti. Korai stádiumban nagyon magas a gyógyulási esély, szinte mindenki felépül, így kiemelten fontos, hogy tudjuk, milyen tünetek figyelmeztethetnek rá, és ha tapasztaljuk azokat, minél hamarabb orvoshoz forduljunk. A Health nőgyógyász-onkológusokat kérdezett a méhtestrákhoz köthető legjellemzőbb panaszokról.

A méhtestrák gyakrabban alakul ki idősebb nőknél. Fotó: Getty Images

Rendellenes hüvelyi vérzés

Dr. Pamela Soliman szerint az egyik leggyakoribb korai tünet a rendellenes hüvelyi vérzés. "Ez a panasz akkor jelentkezik, amikor a daganat elkezd növekedni a méhnyálkahártyán, ami ennek következtében megvastagszik. A megvastagodás pedig arra készteti a méhnyálkahártya felszínén lévő sejteket, hogy a normálistól eltérő módon váljanak le" - magyarázza a szakember.

A premenopauza időszakában lévő nőknél rendellenes hüvelyi vérzésnek számít például a két menstruáció közti vérzés, továbbá figyelmeztető jel lehet amenstruációgyakoriságának, időtartamának megváltozása is. A menopauzát követően bármilyen típusú hüvelyi vérzést előidézhet a méhtestrák - fontos azonban tudni, hogy a vérzés nem mindig élénkpiros színű, esetenként inkább barnás folyásnak tűnik.

Kismedencei fájdalom

A méhtestrák kismedencei fájdalmat is okozhat, főleg, ha a daganat elég nagyra nő ahhoz, hogy nyomja a méh körül lévő szöveteket, idegeket, mondja dr. Alison Schram. Előrehaladott méhtestrák eseténfájdalomáltalában akkor jelentkezik, amikor a daganat a méhen túlra, a medencébe vagy a hasüregbe is átterjed. Az is előfordulhat, hogy emiatt folyadékgyülem képződik a medencében vagy a hasüregben, ami ugyancsak kellemetlen érzést válthat ki.

Puffadás

Bár petefészekrák fennállásakor jóval gyakrabban tapasztalható puffadás, a kellemetlen tünetről méhtestrákos betegek is be szoktak számolni. "A kismedencei fájdalomhoz hasonlóan puffadás is akkor fordul elő, amikor a daganat a méhből átterjed a hasüregbe, ahol folyadék gyűlik fel" - így dr. Schram.

Gyomor-bélrendszeri problémák

Nem ritka, hogy amikor a rák a méhen túlra, a hasüregbe és a medencébe is átterjed, elzárja a bél egy részét, és emésztőrendszeri problémákat okoz. Ezek közé tartozik például a hasmenés, a székrekedés, a hasi fájdalom vagy az, hogy már egy egészen kis mennyiségű étel elfogyasztásától is úgy érezzük, hogy tele vagyunk.

Fokozott vizelési inger

Ha a méhben lévő daganat elég nagyra nő, akkor a hólyagot is nyomhatja. Ennek következtében a hólyag nem tud annyira megtelni, mint máskor, és a beteg úgy érezheti, hogy gyakrabban kell kiürítenie azt, mutatott rá dr. Ursula Matulonis.

Ha nincsenek tünetek

Mint azt dr. Schram hangsúlyozta, számos méhtestrákos betegnek vagy egyáltalán nincsenek tünetei, vagy csak nem olyan specifikusak, és inkább általánosságban érzik magukat rosszul. A tünetmentesség egyébként igen gyakori a nőgyógyászati daganatoknál (bár nem mindegyikre jellemző). Ennek az az oka, hogy a méh képes kitágulni - rákos megbetegedés esetén például azért, hogy "megfeleljen" a daganat méretének - anélkül, hogy ez a környező struktúrák szempontjából következményekkel járna.

Összességében elmondható, hogy ha a fent felsorolt szimptómák valamelyikét vagy bármilyen más riasztó tünetet tapasztalunk, az a legjobb, ha bejelentkezzünk nőgyógyászhoz. A szakember kezdésként általában fizikális vizsgálatot, illetve ultrahangvizsgálatot végez, hogy ellenőrizze a méh állapotát. A látottak alapján pedig eldönti, szükség van-e biopsziára vagy további vizsgálatokra a pontosabb diagnózis felállításához.