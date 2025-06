„Egy idegen mentette meg az életemet a világ másik feléről”

Általában sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de az északkeleti harmadban már erőteljesebbé válhat a gomolyfelhő-képződés, és záporok, zivatarok előfordulására is számítani lehet. Emellett a Dunántúl északnyugati részére, kiemelten Sopron térségébe is besodródhat az Alpok felől egy-egy cella. Este a zivatartevékenység nagyrészt lecseng, viszont megnövekszik a magasszintű felhőzet. Napközben több helyen megélénkül a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között valószínű. Késő estére 17 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Időjárásunkat most melegedés jellemzi, ami az arra érzékenyek körében melegfronti jellegű panaszokat okozhat.