„Megmentette az életemet a kezelés”

Fél év alatt tizenhárom sikeres HIPEC-kezelést (Hypertermic Intraperitoneal Chemotherapy) végeztek el a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának Baross utcai részlegén, együttműködésben a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikával, valamint az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikával. A három egyetemi klinika szakembereiből álló csapat a kombinált terápiával súlyos állapotú daganatos betegeken segít: sikeresen alkalmazták már a kezelést 29 és 72 év közötti nőknél és egy harmincas éveiben járó férfinál is – számolt be róla oldalán a Semmelweis Egyetem. Mint írták, az előrehaladott, hashártyai szóródással járó daganatos betegek kezelésére kifejlesztett módszer hatékonyan alkalmazható egyes esetekben a legmagasabb halálozással járó nőgyógyászati daganattípus, a petefészekrák terápiája során és a féregnyúlványból („vakbél”) kiinduló daganatos elváltozások ellen is.

Mit kell tudni a daganatellenes HIPEC-kezelésről?

A kombinált eljárás műtéti szakaszát – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, az eljárás összetettségére tekintettel – nőgyógyász-daganatsebész és általános hasi sebész végzi. A műtét során sokszor kiterjesztett, akár az összes hasűri szervet érintő beavatkozások történnek. Ennek célja, hogy a hasüregből minden látható daganatot eltávolítsanak. Ezt követően, még a műtőasztalon 42 Celsius-fokosra melegített (hipertermia) és folyamatosan áramoltatott kemoterápiás oldattal 90 percen át hasüregi kemoterápiás kezelést alkalmaznak. A hipertermia amellett, hogy közvetlenül is pusztító hatással bír a daganatsejtekre, növeli a kemoterápia hatékonyságát. Bár a beavatkozás során a hasüregi felszínen a gyógyszer koncentrációja a vénás alkalmazáshoz képest jelentősen magasabb, a vérben mérhető gyógyszerszint, és ennek következtében a kemoterápia szisztémás mellékhatásai mérsékeltek maradnak.

Kórházi betegekből mosolygó, boldog nők lettek

„Az elmúlt fél év tapasztalatai megerősítették, hogy a kiterjesztett hasüregi műtét (CRS) és a magas hőmérsékletű hasüregi kemoterápia (HIPEC) kombinációjából álló összetett terápiát sikeresen és folyamatosan tudjuk alkalmazni azon betegek kezelésében, ahol a nemzetközi szakirodalom alapján kedvező hatását várhatjuk” – ismertette dr. Máté Szabolcs, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika nőgyógyász-onkológus főorvosa, aki kollégáival az elmúlt hetekben a tizedik sikeres beavatkozás alkalmából tudományos előadás és állófogadás keretében ünnepelte az elmúlt bő fél év sikerét. A bensőséges összejövetelen nem csak a HIPEC-csapat tagjai vettek részt, de a kezelésben részesült betegek többsége is. „Nagyon megható pillanatokat élhettünk át: azok a kollégák, akik korábban csak a műtőben vagy kórházi ágyon fekvő, elesett állapotú betegeket láttak, most mosolygó, boldog nőkkel találkozhattak, akik a beavatkozás után, szövődmények nélkül, jól vannak” – tette hozzá.

A kombinált terápiát Budapesten elsőként alkalmazták a Semmelweis Egyetem nőgyógyászati klinikáján: 2021 nyarán egy 47 éves betegen hajtották végre a kezelést.

„Féregnyúlvány-tumoros eseteknél is hatékony a kezelés, két beteg részesült már a kombinált terápiában” – mutatott rá dr. Huszty Gergely adjunktus, a Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika sebésze. Hangsúlyozta azzal, hogy a nőgyógyászati daganatok kezelésére ez a módszer elérhetővé vált az egyetemen, egyebek mellett az említett ritka betegség-csoportban is már a nemzetközileg elérhető legjobb kezelésben tudják részesíteni az érintetteket. Egyébként minden egyes esetben a komplex ellátás adott pontján léphet be ez a terápia, amit a beteggel, az onkológussal közösen, szakbizottságok bevonásával együtt határoznak meg. Dr. Máté Szabolcs hozzátette, a HIPEC-eljárás sikerességének fontos feltétele, hogy az érintett betegek időben hozzájussanak a kezeléshez.

„Megmentette az életemet a kezelés”

Az intézmény két érintett páciens történetét is megosztotta. Az egyikük Erzsébet, aki 72 évesen esett át a kezelésen. Az aktív korában gyermekorvosként dolgozó asszony soha életében nem volt beteg, ám tavaly májusban egy banálisnak tűnő láz miatt orvoshoz fordulva kiderült, hogy előrehaladott petefészekrákja van. „Sokként hatottak a szavak, ráadásul én ezt különösen nehezen éltem meg: mondtam is az orvosomnak, hogy nekem nem a beteg a szerepem, én az orvos vagyok” – idézte fel a nő, aki egy műtét és egy 3 alkalmas kemoterápia, majd egy újabb rossz eredmény után került a HIPEC-programba. „Először gondolkodási időt kértem Máté főorvos úrtól, aztán igent mondtam, és ma már nagyon örülök, hogy így tettem. Megmentette az életemet a kezelés. Orvosként pedig még inkább hálás vagyok a szakembereknek, mert kollégaként is láttam, hogy milyen heroikus munkát végeznek.” Az asszony a legutóbbi kontrollvizsgálatának eredményei szerint is jól van.

„Végig biztonságban éreztem magam”

A másik betegtörténet a huszonkilenc éves Kingáról szól, aki szintén jó híreket kapott a legutóbbi kontrollon. Elmondása szerint a kezelés óta éli az életét, és most éppen annak örül nagyon, hogy szépen nő vissza a haja. Ő tavaly novemberben esett át a HIPEC-kezelésen. „Puffadás és hányinger miatt fordultam orvoshoz, onnan jutottam el a diagnózisig: előrehaladott petefészekrák, amely a hashártyámon is szóródott. Szerencsére nagyon gyorsan a programba és dr. Máté Szabolcsék kezébe kerültem. A beavatkozást 4 kemoterápia előzte meg, hogy csökkentsék a daganat méretét. Összesen egy hetet töltöttem kórházban a HIPEC után. Végig biztonságban éreztem magam, a csapat minden tagján látszott, hogy nagyon értenek ahhoz, amit csinálnak. Roppant hálás vagyok nekik.”