Volt egyszer, hol nem volt, élt egyszer egy család, ahol szeretetben és harmóniában növekedett négy gyermek. Közülük Lencsi is gondtalanul élte boldog kamaszéveit, amikor egyik pillanatról a másikra kiderült: leukémiás megbetegedésben szenved.



A családtagok minden erejüket felhasználva segítették a gyógyulás útját. Az összes barát és ismerős sorban állt, hogy támogatásáról biztosítsa a kislányt és szüleit. Felváltva főztek a család otthon maradt tagjaira, reggelente az édesanyát mindig autó várta a ház előtt, hogy a kórházba mehessen, és folyamatosan ott legyen, amikor szükség van rá.

A Tűzoltó utcai Klinikán - ahol Lencsi hónapokat töltött - egy közösségi gyűjtésből származó összeg felhasználásával harangot állíttattak a hálás szülők. Minden gyógyult kisgyermek meghúzhatja, mielőtt hazamegy. Valahányszor megszólal majd a harang, az örömöt hirdeti. Felirata is magáért beszél: "Nem vagy egyedül!". Persze, először Lencsi húzta meg.



"Sorsmese" videósorozatunk újabb részében egy igazán példamutató család nehéz életszakaszába pillantunk be. Lencsi sorsmeséje kapaszkodót adhat más, hasonló helyzetben lévők számára is.