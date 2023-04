Ezért halálosabb a rák a magyarokra

A koronavírus-járvány miatt sok műtét akár évekkel is eltolódott. Így volt ez azzal a magyar férfival is, akinek időközben fel is szívódott a herevízsérve – csakhogy az orvosok anélkül kezdtek bele a műtétbe, hogy meggyőződtek volna arról, a páciensnek vajon továbbra is szüksége van-e a beavatkozásra.