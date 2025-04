A mellrák újabb kockázati tényezője – szinte minden háztartásban ott lehet

Egy, a Science című folyóiratban megjelent tanulmány kapcsolatot talált az étolajokban található linolsav és az agresszív emlőrák kialakulása között – írja a The Converstation oldalán Justin Stebbing onkológus, az Anglia Ruskin Egyetem professzora.

Közönséges zsírsav vagy a rákkeltő vegyület?

A linolsav egy omega-6 zsírsav, amely bőséges mennyiségben megtalálható a szójabab-, napraforgó- és kukoricaolajokban. A New York-i Weill Cornell Medicine kutatói kimutatták, hogy közvetlenül aktiválhatja a növekedési útvonalat az emlőrákos sejtekben – az emlőrák egy olyan típusában, amely agresszivitásáról és korlátozott kezelési lehetőségeiről ismert. A tripla negatív emlőrák (TNBC) az összes emlőrákos eset csupán 15 százalékát teszi ki, mivel azonban az emlőrák nagyon gyakori, ez a típus is rengeteg embert érint. A kutatók azt találták, hogy a linolsav a FABP5 (zsírsavkötő fehérje 5) nevű fehérjéhez kötődik, amely magas szinten van jelen ezekben a rákos sejtekben.

Az új tanulmányban a magas linolsavtartalmú étrenddel táplált egerekben nagyobb tumorok alakultak ki, ami arra utal, hogy az étrendi bevitel súlyosbíthatja a rák növekedését. Ezenkívül kapcsolat találtak az embereknél is: tripla negatív emlőrákos betegek vérmintáiban emelkedett FABP5- és linolsavszintet mutattak ki. „A felfedezés segít tisztázni az étkezési zsírok és a rák közötti kapcsolatot, és rávilágít arra, hogyan lehet személyre szabottan meghatározni, hogy mely betegek profitálhatnak a legtöbbet a konkrét táplálkozási ajánlásokból” – mutatott rá Dr. John Blenis, a tanulmány vezető szerzője. Az is elképzelhető továbbá, hogy a kockázatok a tripla negatív emlőrákon túl más daganatokra, például a prosztatarákra is kiterjednek.

Egy kutatás szerint az étolajban található linolsav közvetlenül aktiválhatja a növekedési útvonalat az emlőrákos sejtekben. Fotó: Getty Images

Az egészséges táplálkozás mindennek az alapja

A linolsav esszenciális zsírsav, ezért táplálkozásunk útján juthatunk csak hozzá. Szerepet játszik a bőr egészségében, a sejtmembrán szerkezetében és a gyulladás szabályozásában. A feldolgozott és ultrafeldolgozott élelmiszerekben és magolajokban gazdag modern étrend azonban gyakran túlzott mennyiségben tartalmaz omega-6 zsírokat, köztük linolsavat. Eközben hiányzik belőle az omega-3, amely megtalálható a halakban, a lenmagban és a dióban. Ez az egyensúlyhiány elősegítheti a krónikus gyulladást, amely köztudottan hozzájárul a rák és más betegségek kialakulásához. Több gyümölcs és zöldség fogyasztásával viszont sokat tehetünk a megelőzés érdekében.

Egy nemrégiben készült tanulmány, amely átfogóan elemezte több mint 100 ezer ember étkezési szokásait 1986 és 2016 közöött, kimutatta, hogy a gyümölcsökben, zöldségekben, teljes kiőrlésű gabonákban, diófélékben és alacsony zsírtartalmú tejtermékekben gazdag étrend összefügg az egészséges öregedéssel. A résztvevők kevesebb mint 10 százalékánál teljesültek az egészséges öregedés kritériumai, amelyek közé 11 súlyos krónikus betegség hiánya és a kognitív, fizikai vagy mentális funkciók károsodásának hiánya tartozik..

A szakemberek ezzel együtt továbbra is azt hangsúlyozzák, hogy a növényi olajok mérsékelt használata biztonságos. Ez a tanulmány is kiemeli az étrendi zsírok tudatos használatának fontosságát a rákkutatásban. Míg a linolsav szerepe a tripla negatív emlőrákban kritikus felfedezés, ez csupán a hatalmas kirakós egyetlen darabja, és számos további összetevő alapos ismerete lenne szükséges a végső kép megalkotásához.