Mit mesél a bőröd az egészségedről?

Dr. Siobhan Deshauer belgyógyász és reumatológus szakorvos, a Medpage Today cikkében figyelmeztet rá, milyen fontos figyelnünk a bőrünkön kialakuló változásokra – a saját egészségünk érdekében.

A test szervei együtt dolgoznak, hogy életben tartsanak bennünket. A bőr messze a legnagyobb mind közül – mondja Dr. Deshauer. Megérinthetjük és láthatjuk nap mint nap. A szívvel, a májjal, a belekkel és még a hormonokkal kapcsolatos, súlyos problémák jelei is megjelenhetnek a bőrön. Bizonyos esetekben élet-halál kérdésekben is döntő lehet, ha tudjuk, mit kell keresni.

Gluténben gazdag étrend jelei a bőrön

És nem, nem a pattanásokról van szó. A dermatitis herpetiformis (Duhring-betegség), ahogy a neve is sugallja, nagyon hasonlít a herpeszre - ezek olyan apró, folyadékkal töltött hólyagok, amelyek csoportokban jelennek meg a bőrön. Ennek a kiütésnek azonban semmi köze a herpesz vírusához, hanem valójában a gluténben gazdag étrend közvetlen eredménye. Ez a fehérje megtalálható a búzában, az árpában és a rozsban.

A beteg, akinél ez a tünet megjelenik, cöliákiában szenvedhet – erősíti meg Dr. Deshauer. A kockázati gének és a környezeti kiváltó tényezők valamilyen kombinációja azt okozta, hogy az immunrendszer reagál a gluténre, és támadást indít, melynek során antitesteket hoz létre. Ezek olyan fehérjék, amelyek a szervezetben lévő, észlelt fenyegetésekhez kötődnek, hogy elpusztítsák azokat. Sajnos a betegeknél az immunrendszer tévesen egy tTG nevű enzimet támad meg a vékonybélben.

De mi köze ennek a bőrhöz? Nos, néhány lisztérzékenységben szenvedő ember antitesteket is termel az eTG nevű, hasonló enzim ellen, amely a bőrben található. Ez immunaktivációhoz vezet a bőrben, ami szörnyű, viszkető kiütést okoz. Ez pedig a bőrünkre is hatással van. Szerencsére a kiütés és a viszketés általában teljesen megszűnik, miután szigorú gluténmentes étrendre vált a beteg.

Egy másik gyakori bőrtünet, az ún.”öregségi szemölcs”. Fotó: Getty Images

A lipidproblémák a bőrön is látszanak?

A xantóma (sárga csomó vagy plakk, elsősorban a szemkörnyéken, szemhéjak körül lévő bőrön, mely lipiddel telt histiocytákból áll) lényegében egy zsíros lepedék a bőrön. Általában nem okoznak tüneteket, de néha a betegek azért jönnek be, mert kellemetlen látvány, vagy, kozmetikai szempontból zavaró számukra. – folytatja Dr. Deshauer. De ha ilyet látok, azonnal aggódom amiatt, ami belül történhet a szervezetben. Ha zsíros plakkok halmozódnak fel a bőrön, akkor a test más részein is jelen lehetnek, például a szív koszorúereiben. Fel kell tenni a kérdést, hogy miért olyan magas a lipidszint? Néha ez egy genetikai állapot, de gyakran kapcsolódik a cukorbetegséghez vagy a májbetegségekhez is. Ha ilyen bőrtünetek jelentkeznek a vállak, a karok vagy a fenék területén, vélhetően ez a magas trigliceridszint jele. Ilyen esetekben a legnagyobb aggodalmam a mögöttes cukorbetegség. Míg az inakban, különösen a boka hátsó részén lévő Achilles-ínban kialakuló xantómák gyakran társulnak a családi hiperkoleszterinémiának nevezett genetikai állapothoz, és ez magas LDL koleszterin szintet okozhat.

"Gyertyaviaszfolt" a bőrön: erre figyelmeztethet

Egy másik gyakori bőrtünet az úgynevezett ”öregségi szemölcs”. Azért hívják így, mert elsősorban az 50 év feletti korosztályban fordul elő nagy számban, de akár huszonéveseknél is megjelenhet. Az orvosi kifejezéssel seborrheás keratózis nevű bőrelváltozás, általában barnás színű, megvastagodott, viaszos felszínű, mint egy gyertyaviaszfolt. Amikor megérintjük őket, csábító azt gondolni, hogy egyszerűen lehúzhatjuk, de határozottan ellenezném – figyelmeztet Dr. Deshauer. Önmagukban tényleg ártalmatlanok, de ha hirtelen hatalmas mennyiségben alakulnak ki, és mindenütt láthatók testszerte, ez lehet a rák első jele. Leser-Trélat jelnek hívják, és persze nem jelenti azt, hogy biztosan rákos valaki, de elég aggasztó ahhoz, hogy mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.