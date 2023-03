Mi az a bazálsejtes karcinóma, amivel Joe Bident operálták?

Joe Biden amerikai elnök mellkasáról még februárban, a szokásos orvosi felülvizsgálat során távolítottak el orvosai egy meglehetősen gyanús léziót. A későbbi vizsgálatok igazolták az orvosok gyanúját: az elnök mellkasáról eltávolított szövetben bazálsejtes karcinómát, vagyis egy nem festékes bőrráktípust találtak.

Ez a daganattípus, ellentétben a melanomával, nem a bőr pigmentsejtjeiből, hanem a hámsejtekből indul ki. Az egész világon meglehetősen gyakori és a legfőbb tünete, hogy jellegtelen, nem barna, nem sötét, nem vörös, jellemzően bőrszínű képletek jelennek meg a bőrön, amiket leginkább egy nem gyógyuló sebhez lehet hasonlítani.

A bazálsejtes bőrrák egyébként egy kifejezetten lassan terjeszkedő daganatfajta, éppen emiatt nem is életveszélyes. Kezelni ennek ellenére is fontos és szükséges is, annál is inkább, mert idővel egészen mélyre is eljuthat, károsítva ezzel az útjában lévő idegeket és vérereket.

Az amerikai elnöknek nincs szüksége további kezelésekre (fotó: gettyimages)

Kevin O’Connor a Fehér Ház orvosa az esettel kapcsolatban elmondta, a beavatkozás során „minden rákos szövetet sikeresen eltávolítottak”. Hozzátette, az elnök sebhelye szépen gyógyult és további kezelésre nem lesz majd szüksége, igaz, továbbra is rendszeres bőrgyógyászati szűréseket kell majd végeztetnie.

Korábban a first ladyt, Jill Bident is bazálsejtes karcinómával operáltak: esetében az orvosoknak a szemhéjról kellett eltávolítaniuk a rosszindulatú elváltozásokat.

