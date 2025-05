Kipirosodik az orrunk az első napsugaraktól? Ez lehet az oka

Mivel már most a tavaszi időben is erős napsütés éri a bőrünket, néhányan azt látják a tükörben, hogy kipirult az arcuk, különösen pedig az orruk. Ha azonban ez a jelenség tartósan fennmarad, érdemes orvossal ellenőriztetni, nem rozácea okozza-e a pirosságot. Ha ugyanis erről van szó, dr. Brezán Edina, a Dermatica bőrgyógyász-kozmetológusa arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csak a fényvédelem, de a kitartó kezelés is fontos.

Mi miatt pirosodhat ki az orr?

A kipirosodás valójában a bőrfelszínhez közeli kis erek kitágulása vagy elpattanása miatt válik láthatóvá. Ezek természetesen nem csak az orron, de más testrészen is jelen vannak, gyakran a lábon rajzolódnak ki élesebben. Lehetnek elszórtan elhelyezkedő, halványabb megjelenésűek, és előfordul, hogy csoportosan, vastagabb, sötétebb erek formájában látjuk őket. A megjelenésüknek azonban nem csak a rozácea lehet az oka, leggyakrabban a fényvédelem elmulasztása, a terhesség miatti hormonális változások, a megnövekedett nyomás (például a hideg-meleg váltakozás, vagy az erőlködés), bizonyos környezeti irritáló anyagok és a rendszeres alkoholfogyasztás miatti értágulás következtében pirosodhat ki az orr. Ugyanakkor mivel ebben is szerepet játszik a genetika, akinek a felmenői is tapasztalták a fenti tüneteket, nagyobb kockázattal számolhatnak.

Sokan már a tavaszi napsütés hatására azt láthatják a tükörben, hogy kipirosodott az orruk. Fotó: Getty Images

"A rozácea a 30-60 éves korosztály körében gyakori jelenség, főleg az arc középső részén megjelenő bőrpír, apró pattanásokat és értágulatokat okozó bőrbetegség krónikusnak mondható. Legveszélyeztetettebbek a változó korba lépett, világos bőrű nők" – foglalja össze Brezán doktornő. Hozzátette: a rozácea egyéb tünetekkel is járhat: sokan kellemetlen melegségérzetet tapasztalnak, esetleg enyhe fájdalommal, eleinte inkább csak akkor, ha a hidegről a melegbe érkeznek vagy éppen többet éri arcunkat a nap. A bőrpír, értágulatok mellett az orcákon, orron, állon, homlokon gyulladt, gennyes csomók is megjelennek. Főként férfiaknál, az arc egyes részein - jellemzően az orr vagy az áll területén – jelentkezhet a karfiolszerűen megvastagodott bőr, a rhinophyma, amit a köznyelvben borvirágos orrnak neveznek. Szemtünetek is megjelenhetnek (szemek, szemhéjak gyulladása, fényérzékenység, szemszárazság), amelyek elhanyagolt esetben akár vaksághoz is vezethetnek. Ezért is fontos a korai felismerés, kezelés és a rozáceás páciensek rendszeres szemészeti kontrollja.

Hogyan segíthetünk magunkon, hogyan segíthet a bőrgyógyász?

Egész évben ajánlott fényvédő krémet alkalmazni – kifejezetten rozáceás bőrre is elérhetők ilyen készítmények – és tavasztól széles karimájú kalapot viselni.

A forró vizes fürdő kerülendő, érdemes hideg vízzel befejezni a zuhanyozást.

Fontos tudni, hogy bizonyos ételek, italok értágító hatásúak, ilyen például a kávé, a csípős, fűszeres ételek, az alkohol, ezért ezeket érdemes kerülni.

Ha a kivizsgálás után felállítjuk a rozácea diagnózisát, és megbeszéltük az életmódbeli teendőket, megpróbáljuk elhalványítani a már látható ereket. Sok esetben beválhatnak a retinoid alapú krémek, amelyek csökkentik az erek láthatóságát és javítják a bőr állapotát, bár bizonyos esetekben éppen fokozzák a pirosságot és viszketést okoznak.

"Többek közt ezért is fontos, hogy a kezelés megválasztását bízzuk szakemberre, nem véletlen, hogy számos hatékony gyógyszert csak receptre lehet kapni. Felületi kezelésként sokszor írunk fel antibiotikum tartalmú krémeket, amelyeket az érintett felületre kell kenni. Súlyos esetben szájon át szedhető készítmények is szóba jöhetnek, a már kialakult értágulatokat azonban csak lézeres kezeléssel lehet eltüntetni. Ezért nem érdemes megvárni a súlyosabb állapotok kialakulását, már az első jeleknél fontos bőrgyógyászhoz fordulni" – mondja dr. Brezán Edina..