Áttörés jöhet a bőrbetegségek gyógyításában

Hamarosan jöhetnek a bőrbetegségek elleni vakcinák. A melanóma elleni oltást például már régen kutatják, sőt klinikai vizsgálatban számos beteg kap ilyen kezelést a világban. A legígéretesebb kezelést a COVID-oltások kapcsán megismert mRNS technológia jelenti. Hogy mikorra lesz ebből széles körben alkalmazható vakcina, még kérdéses.

Ezenfelül más technológiákat is vizsgálnak, amelyekből akár széles körben alkalmazható melanóma elleni vakcina is születhet, amely a szervezet immunképességét teszi képessé arra, hogy leküzdje a daganatot – mondta a Tudásnak Holló Péter professzor, a Semmelweis Egyetem Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának igazgatója. A professzor kiemelte azt is, hogy az új technológiák a hagyományos gyógyszerekhez képest jóval kevesebb mellékhatással bírnak, és hatékonyabban gyógyíthatják a bőrbetegségeket.



Hamarosan jöhet a melanóm elleni vakcina. Fotó: Getty Images

Eltűnhetnek a pikkelysömörösök tünetei?

Például a pikkelysömörösök 90 százaléka hosszú távon is tünetmentes lehet. Az elmúlt másfél évtizedben ugyanis olyan célzott immunkezeléseket lehetővé tevő készítmények kerültek piacra, amelyekkel a gyulladásos folyamatoknak – szemben a biológiai terápiák által gátolt sejtek közti jelátviteli utakkal – a gyulladásos sejteken belüli lépéseit képesek gátolni. A célzott immunterápia hatásosan képes tünetmentessé tenni a betegeket. Korábban nem léteztek ilyen szinten hatásos kezelések.

Forradalmi újítást hozott a PCR-teszt

Talán kevesen tudják, de a koronavírus-járvány miatt közismertté vált PCR-teszt egyébként forradalmasította a kórokozók meghatározását a bőrön is. Ezzel a módszerrel ma már részletes képet tudunk kapni a bőr felszínén élő kórokozók összetételéről.

A bőrünkön élő kórokozók némelyike valamely bőrbetegség kialakulásában játszhat szerepet, vagy akár éppen a betegség hatására jelenik meg a bőrön. Fontos tudni továbbá, hogy a gyulladt bőrön teljesen más mikrobák élnek, mint egy ép bőrfelületen.