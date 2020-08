A legfontosabb tudnivalók a női bőrről

A ráncok utalhatnak az egészségi állapotunkra

Egy kutatás szerint azoknak, akiknek sok a mély ránca, általában kisebb a csontsűrűsége - különösen igaz ez a menopauza előtt álló nőkre. Ennek oka, hogy a bőr és a csont ugyanabból a fajta kollagénből épül fel. A mély ráncok azt is jelezhetik, hogy a szervezet nem termel elegendő elasztint. Ettől nem csak a bőr ereszkedik meg, de a vérerek fala is kevésbé lesz rugalmas, ami miatt magasabb lehet a vérnyomásunk. A ráncok emellett azt is jelezhetik, hogy nem alszunk eleget - ilyenkor a szervezetnek kevesebb ideje marad, hogy pótolja a hiányzó elasztint és kollagént.

Az öregedés jeleivel előbb-utóbb mindenki találkozik, és bár a legtöbben büszkén viseljük a ráncainkat, érdemes egy kicsit lassítani a kialakulásukat. Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány olcsó, egyszerű, de annál hatékonyabb módszert.

Az akné a korral rosszabbodhat

Ahogy a női szervezet közeledik a menopauza állapotához, úgy csökken az ösztrogénszint, miközben a tesztoszteroné nagyjából ugyanaz marad. A felborult hormonális egyensúly miatt bőrünk újra zsírosodni kezdhet, és olyan pattanásosak lehetünk, mint egy tini. Ilyenkor érdemes orvoshoz fordulni, hogy retinolt tartalmazó készítményt írhasson fel a bőrünk kezelésére.

Az ösztrogénszint csökkenésével a bőr is zsírosabbá válhat

Megfelelő táplálkozással szebb lehet a bőrünk

Ha kávézunk, igyekezzünk cukor és tej nélkül vagy növényi tejjel inni, mert kutatások szerint a tej ronthat a problémás bőr állapotán, a cukor pedig lebontja a feszesítő hatású kollagént. A koffeint nem kell elhagynunk - egy amerikai kutatás szerint napi négy csésze rendszeres fogyasztása csökkentheti a melanóma kialakulásának esélyét. Citrusfélék fogyasztása helyett pedig jó ötlet lehet dinnyére váltani, mivel előbbiek olyan anyagot tartalmaznak, amelynek hatására a bőr érzékenyebb lesz az UV-sugárzásra - így hamarabb öregszik, és arra is nagyobb az esély, hogy melanómánk legyen. A dinnyében ugyanakkor, amellett, hogy szintén sok benne a C-vitamin, semmiféle anyag nincs, amely negatívan hatna a bőrre, ráadásul még víztartalma is igen magas.

Forrás: health.com