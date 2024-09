Sok 4 év alatti ezzel mérgezi meg magát

A zárt felhőzet a keleti tájakat is elhagyja, nyomában változóan felhős lesz az ég. Elszórtan zápor, egy-egy zivatar előfordulhat. A délies szél az Alföld délkeleti részén is mérséklődik. Késő estére 13 és 19 fok közé hűl le a levegő. Térségünk fölött most egy hullámzó frontálzóna található.