Vashiány: mutatjuk, kik a veszélyeztetettek

A vashiány kevésbé ismert tünetei.

Az egészséges vérképzésben részt vevő vas létfontosságú mikroelem, hiszen elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az oxigén eljusson a szervezetünk valamennyi sejtjéhez. A vas hiányára olyan tünetek hívhatják fel a figyelmet, mint a folyamatos kimerültség, gyengeségérzet, koncentrálási zavarok, szabálytalan szívverés, gyakori fejfájás, szédülés, feledékenység, afták, sápadt bőr, hidegérzet, nyelési zavarok, székrekedés, étvágytalanság, töredező körmök, hajhullás, nyugtalan láb szindróma, illetve azimmunrendszerállapotának romlása is.

Gyermekkori vashiány

Gyermek- és serdülőkorban különösen fontos, hogy a szervezet hozzájusson a megfelelő vasmennyiséghez: vas nélkül aligha lehet tökéletes az agy, illetve a mozgás és a kognitív képességek fejlődése. Féléves korig napi 6 mg, 10 éves korig 8 mg, serdülőkorban pedig a fiúknak 10 mg, a lányok számára pedig 12 mg vasbevitelről kell gondoskodni. Ha ehhez a vasmennyiséghez a gyerekek nem jutnak hozzá, annak nemcsak rövid, hanem hosszú távon is komoly következményei lehetnek, például tanulási nehézségek, memóriazavarok, vagy a szociális kapcsolatokban jelentkező problémák.

A nők kiemelten veszélyeztetettek

A nők vasigénye nemcsak serdülőként, hanem felnőttkorban is magasabb a férfiakénál, különösen amenstruációmiatt, ami már önmagában okozhat vashiányos állapotot. A nőknek több vasra van szükségük a terhesség és a szoptatás időszakában is, amikor a mikroelem hiánya nemcsak a kismama szervezetének működését, hanem a növekvő magzat egészségét is veszélyeztetheti, megnövelve a koraszülés és a különböző fejlődési rendellenességek kockázatát. Miután maga a szülés is gyakran jár komolyabb vérveszteséggel, ezért azt követően szintén lehet szükség célzott vaspótlásra.

A nőknek több vasra van szükségük például a terhesség során. Fotó: Getty Images

Betegségek, sérülések és túlsúly

A jelentősebb vérveszteséggel járó műtétek, sérülések, esetleg a vérző aranyér, vagy a véradás mindkét nemnél, bármely életszakaszban vashiányt okozhat, amelyet mellékhatásként bizonyos gyógyszerek, valamint a különböző betegségek, felszívódási zavarok - például cöliákia - szintén előidézhetnek. Megnő a vasigényük azoknak is, akik intenzíven sportolnak, és jelentős túlsúly esetén ugyancsak gyakori probléma a vashiány. Az optimális testsúly eléréséhez választott fogyókúra, vagy az életmódszerűen bevezetett diéta során is oda kell figyelni a megfelelő vasmennyiség bevitelére.

Biztonságos vaspótlás

Mivel a vasat nem vagyunk képesek magunktól előállítani, ezért azt elsősorban vastartalmú ételek és italok elfogyasztásával vihetjük be a szervezetbe - ez azonban önmagában gyakran nem elég. A vörös húsok könnyen, jól felszívódó, úgynevezett hem-vasat tartalmaznak, a fehér húsok azonban már jóval kisebb mértékben járulnak hozzá a vasbevitelhez. A növényi eredetű élelmiszerek szintén tartalmaznak vasat, azonban olyan formában, amelyből szervezetünk csak elenyésző mennyiséget képes hasznosítani. Éppen ezért szükség esetén érdemes célirányos vaspótlást alkalmaznunk.

A patikákban a különböző, vény nélkül kapható, szájon át szedhető készítmények közül érdemes előnyben részesítenünk a jól felszívódó és kényelmesen alkalmazható változatokat. Ilyenek például a vas-polimaltóz komplexet tartalmazó készítmények, amelyek C-vitamin pótlása nélkül, és akár más gyógyszerekkel együtt szedve is maximálisan képesek kifejteni hatásukat. Miután bármikor bevehetők, étkezéssel vagy attól függetlenül is, így könnyen illeszthetőek a napirendbe. További előnyük, hogy alkalmazásuk során nem kell tartani a túladagolástól sem, mert csak annyi vas szívódik fel belőlük a szervezetben, amennyire szükség van, így biztonságos módon járulnak hozzá a vashiány megelőzéséhez.