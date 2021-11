A vashiány kevésbé ismert tünetei

A vashiány az egyik leggyakoribb hiánybetegség világszerte, minden harmadik embert érint kisebb vagy nagyobb mértékben. Ennek oka nagyrészt az, hogy a vas esszenciális elem, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem képes előállítani, pótolni. A vas életciklusa mindössze 120 nap, testünk ugyan a lebomló vörösvérsejtekből újra tudja hasznosítani, ám külső forrásra, táplálék útján így is szükségünk van rá. A vashiány okát éppen ezért legtöbbször a nem megfelelő étrendben kell keresni: ha például valaki fogyókúrázik, rosszul összeállított növényi alapú diétát követ, vagy nagyrészt gyorsételeket fogyaszt. Ezenkívül előfordulhat, hogy valamilyen betegség (például reflux, gluténérzékenység) gátolja a vas felszívódását, vagy a normálisnál nagyobb mennyiséget veszítünk belőle (például belső vérzés miatt). Továbbá vannak olyan élethelyzetek, mint a várandósság, amikor megugrik a vasszükségletünk.

Mit egyen, aki vérszegény?

A vashiányra általában csak vérvételes vizsgálat után derül fény, amikor már kialakult a vashiányos vérszegénység, vagyis anémia. Pedig minél előbb ismerjük fel, annál könnyebben tudjuk orvosolni. A dolgunkat persze megnehezíti, hogy a vashiány jellegzetes tüneteit - a fáradékonyság, teljesítőképesség csökkenése, sápadtság - sokszor más problémával azonosítjuk, például a túlhajszoltságra, stresszre fogjuk. Ha azonban ezek mellett a következő furcsa panaszokat is tapasztaljuk, mindenképp gyanakodjunk vashiányra.

Haj-baj és töredező körmök

A gyengébb oxigén-anyagcsere miatt tönkremennek a hajhagymák, valamint gyengül a köröm, így azt vehetjük észre, hogy a szokásosnál jobban hullik a hajunk, törik a körmünk.

A hajunk is jelzi a vashiányt. Fotó: Getty Images

Sötét jel a szemek alatt

A legtöbbször a kialvatlanságra gondolunk, ha a tükörbe nézve sötét foltokat látunk a szemünk alatt, ám ez vashiánytól is lehet. A szem körül ugyanis különösen vékony és érzékeny a bőr, alatta pedig hajszálerek ezrei húzódnak, amiből kifolyólag hamar reagál a keringés változásaira, így a vashiányra is.

Fáj a feje?

A vashiánnyal küzdők gyakran szenvednek erőteljes, hirtelen rájuk törő és hosszan tartó fejfájástól. Ennek hátterében az áll, hogy az agy különösen érzékenyen reagál a sejtek oxigénszintjének csökkenésére.

Mintha szerelmesek lennénk

Heves szívdobogás és gombócérzés a torokban: nemcsak akkor érezhetjük ezeket, amikor szerelembe esünk a nagy Ő-vel. Mindkettő utalhat vashiányra. Szívünk ugyanis azzal próbálja kompenzálni a vér kisebb oxigéntartalmát, hogy gyorsabban keringeti azt. Ennek hátrányát különösen fizikai aktivitás esetén tapasztalhatjuk.

A nyelési nehézségektől a furcsa ízlésig

Vashiány következtében megváltozhat a nyelv és nyelőcső térfogata, illetve formája, ezek pedig nyelési nehézségeket okozhatnak, így minél előbb érdemes velük orvoshoz fordulni. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a nyeléssel nincs probléma, ám meglehetősen szokatlan dolgokat kezdünk el megkívánni, például jeget vagy agyagot.

Amennyiben a felsorolt tünetek alapján felmerül a vashiány gyanúja, érdemes végeztetnünk egy teljes vérkép vizsgálatot, hogy megbizonyosodjunk. Amennyiben beigazolódik a vashiány, esetleg már a vashiányos vérszegénység is, mindenképpen változtatnunk kell táplálkozási szokásainkon, valamint segíthetnek a különböző vaspótló készítmények is. Némi odafigyeléssel hamar feltölthetjük szervezetünk vasraktárait, így panaszaink is megszűnnek.